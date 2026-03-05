조성환 경기도의원, 집가까운 학교로, 학군 배정 합리적 시스템 도입 촉구

이미지 확대 조성환 의원이 5일 파주상담소에서 경기도교육청 및 파주교육지원청 학생배치팀 관계자들과 정담회를 갖고 중학교 학군 배정 문제의 근본적인 해결방안을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 조성환 의원이 경기도교육청 및 파주교육지원청 학생배치팀 관계자, 박은주 파주시의원을 비롯한 학부모 대표, 아파트연합회장 등 정담회 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 기획재정위원회 조성환 위원장(더불어민주당, 파주2)은 5일 파주상담소에서 경기도교육청 및 파주교육지원청 학생배치팀 관계자들과 정담회를 갖고, 파주 지역 중학교 학군 배정 문제의 근본적인 해결책을 논의했다. 이날 정담회에는 박은주 파주시의원을 비롯해 학부모 대표, 아파트연합회장 등이 참석해 현장의 목소리를 전달했다.조성환 위원장은 원거리 통학 문제를 해결할 핵심 대안으로 ‘학생 통학권 상호 구제 시스템’ 도입을 제안했다. 이는 특정 학교 인근에 거주하면서도 타 학교로 배정된 학생들 간의 위치를 고려해 상호 재배정하는 방식이다. 조 위원장은 “마치 공무원 인사교류처럼, 서로에게 더 가까운 학교로 갈 수 있게끔 유연한 제도를 도입한다면 원거리 배정으로 인한 학부모들의 걱정을 실질적으로 덜어줄 수 있을 것”이라고 설명했다.이어 조성환 위원장은 “학부모들이 수긍할 수 있는 공정한 원칙을 세우는 것이 무엇보다 중요하다”며, 단순히 학군을 나누는 방식이 아닌 파주의 지리적 특성을 반영한 ‘탄력적 학군제’ 운영의 필요성을 강조했다.조성환 위원장은 오는 4월 초, 교육청과의 협의를 통해 학부모 대상 ‘정책토론회’를 개최하기로 하였다. 이 토론회를 통해 배정 시스템 개선을 위한 사회적 합의를 이끌어내고, 교육청과 실질적인 변화를 이끌어낼 계획이다.온라인뉴스팀