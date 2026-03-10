김태희 경기도의원, 안산 공공주택지구 학교 설립 추진 정담회 개최

이미지 확대 김태희 의원이 10일 경기도의회에서 경기도교육청 학교설립과 관계자들과 안산 공공주택지구 내 초·중·고등학교 설립 추진 현황과 향후 절차를 점검하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 도시환경위원회 김태희 의원(더불어민주당, 안산2)이 10일 경기도의회에서 안산 공공주택지구 내 초·중·고등학교 설립 추진 현황과 향후 절차를 점검하기 위한 정담회를 개최했다.이날 정담회에는 경기도교육청 학교설립과 관계자가 참석해 각 지구별 학교 설립 추진 현황과 향후 일정, 투자심사 및 예산 확보, 단계별 행정 절차 등을 중점적으로 논의했다.안산 지역에는 안산장상 공공주택지구와 안산신길2 공공주택지구, 의왕·군포·안산 공공주택지구(안산 건건동·사사동 일대) 등이 조성될 예정이다. 안산신길2와 장상은 각각 약 7000세대와 1만 5000세대 규모로 조성되며 신길2에는 초·중학교가, 장상에는 유치원과 초·중·고등학교가 2030년과 2031년 개교를 목표로 각각 설립될 예정이다.의왕·군포·안산 공공주택지구 내 안산 건건동·사사동 일대에는 약 1만 4000세대 규모의 주택이 조성될 예정이며, 유·초·중·고 학생 수는 약 5300명으로 추정된다. 이에 따라 학교(유2, 초3, 중1, 고1) 설립이 추진될 계획이다.학생 수 추계는 ▲입주 공동주택 입주 세대 전수조사 ▲개발지역 공동주택 계약자 전수조사 ▲주민등록 통계 ▲인근 유사 개발지구의 실제 학생 발생률 ▲교육청별 학생 발생률 기준 등을 종합적으로 반영한다.김 의원은 “건건동을 포함한 대규모 공공주택지구는 젊은 세대 유입이 많은 특성을 고려해 보다 현실적인 학생 수 추계와 선제적 대응이 필요하다”며 “공공주택 입주에 따른 교육 수요에 맞춰 학교 개교가 적기에 이루어질 수 있도록 공공주택지구 사업시행자인 LH·GH와 협력을 통한 사전 준비도 철저히 해야 한다”고 강조했다.이어 “특히 올해는 교육청의 학교설립계획 심의위원회와 교육부의 중앙투자 심사가 계획되어 있다”며 “도의회 차원에서도 학교 설립 추진 상황을 지속적으로 살펴보고, 관계기관과 협의를 통해 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.한편 김 의원은 지난 5일 안산교육지원청과 정담회를 개최하고 안산 지역 공공주택지구 학교 설립 추진 현황을 점검하는 등 교육 환경 조성과 개선을 위한 의정활동을 지속적으로 이어가고 있다.온라인뉴스팀