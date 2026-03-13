김성수 경기도의원, 경부선 철도지하화, 안양 재탄생의 신호탄

이미지 확대 김성수 의원이 12일 안양역에서 열린 ‘철도지하화 통합개발사업 비전선포식’에 참석해 김동연 경기도지사, 이계삼 안양시 부시장과 함께 화이팅을 외치며 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 김성수 의원(더불어민주당, 안양1)은 12일 안양역에서 열린 ‘철도지하화 통합개발사업 비전 선포식’에 참석해 경부선 안양 구간의 조속한 철도지하화 사업 대상지 선정을 촉구하고 강력한 추진 의지를 피력했다.경기도가 주관한 이날 선포식에는 김 의원을 비롯해 김동연 경기도지사, 이계삼 안양시 부시장, 지역 주민들이 참석했다. 행사에서는 ‘지도에는 있지만 쓸 수 없었던 지상 철도 부지를 도민에게 돌려드린다’는 비전과 함께 경부선 안양 구간 철도지하화 사업의 추진 방향이 발표됐다.김 의원은 축사를 통해 “경기도의회는 전국 최초로 철도지하화 사업 기금 조례를 제정하는 등 경기도와 안양시가 경부선 철도지하화 사업을 힘 있게 추진할 수 있는 제도적 기반을 마련하고 있다”면서 “철도지하화 사업 시작까지 ‘종합계획 선정’ 마지막 한 걸음을 남겨둔 만큼, 경기도의회-경기도-안양시가 하나 되어 멈춤 없이 노력해 온 결실을 맞이하자”고 목소리를 높였다.그는 “수십 년간 안양을 동서로 단절시켰던 경부선 철도는 그동안 지역 발전의 큰 걸림돌이었다”고 지적하며, “이번 사업을 통해 단절된 지역을 하나로 연결하고, 상부 부지를 도민들의 품으로 돌려드림으로써 안양이 새로운 도시로 거듭나는 역사적인 계기가 될 것”이라는 기대를 밝혔다.마지막으로 김 의원은 “경부선 철도지하화라는 목표를 향해 쉼 없이 달려와 주신 안양시민과 경기도민의 염원이 곧 현실이 될 수 있도록, 경기도의회 건설교통위원회 위원으로서 ‘철도지하화 통합개발사업 종합계획’에 경부선 안양 구간이 최종 선정될 때까지 모든 역량을 집중하겠다”고 강조하며 축사를 마쳤다.한편 김 의원은 2025년 전국 최초로 「경기도 철도지하화 사업 기금 설치·운용에 관한 조례」를 제정하는 데 대표 발의 의원으로 나서는 등 막대한 예산이 소요되는 철도지하화 사업의 안정적인 재원 확보와 정책적 기틀을 마련하는 데 선도적인 역할을 해오고 있다.온라인뉴스팀