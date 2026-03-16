유호준 경기도의원, 경기도가 대한민국의 성평등 정책 이끌어

이미지 확대 유호준 의원이 13일 ‘빛의 혁명을 완수하자’를 주제로 열린 ‘3.8 세계여성의 날 기념, 2026 경기여성대회’에 참석해 차별과 혐오 없는 사회를 위한 연대의 목소리를 높이고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 유호준 의원(남양주 다산·양정)이 3월 13일 수원역 문화광장에서 열린 <3.8세계여성의날 기념, 2026 경기여성대회>에 참석해 “경기도의 성평등 정책이 대한민국 성평등 정책의 방향을 이끌고 있다”라며 경기도의 성평등을 위해 함께하는 활동가들에게 감사의 뜻을 전했다.<빛의 혁명을 완수하자>를 주제로 진행된 이번 경기여성대회의 참석자들은 차별금지법 제정, 성평등 추진체계 강화, 여성의 사회 안전망 강화 등을 우리 사회 과제로 제시하며 성평등 민주주의 실현을 통한 빛의 혁명 완수를 요구했다.여성청년, 이주여성, 장애여성 등 다양한 여성들의 발언과 공연을 통해 여전히 차별과 혐오 속에 놓여 있는 여성들의 이야기를 들은 유호준 의원은 “성평등의 실현 없이는 민주주의의 완성도 기대하기 어렵다”고 밝힌 후, “지연된 여성·성평등 의제를 경기도와 경기도의회의 중심 과제로 세우겠다”라며 성평등 정치인으로 의정활동의 목표를 제시했다.유호준 의원은 발언을 통해 최근 발표된 정부의 ‘공공생리대 그냥 드림’ 시범 사업과 관련해 “정부가 공공기관에 공공생리대를 비치하는 사업을 시작하는 데에는 이 자리에 모인 경기지역 여성단체의 노력으로 2021년부터 시행돼 온 경기도의 ‘도민을 위한 공공생리대’ 정책이 중요한 마중물이 되었음을 부인할 수 없다.”라며 경기지역 여성단체의 노력에 감사를 표한 유호준 의원은 “경기도의 성평등 정책이 대한민국 성평등 정책의 방향을 이끌고 있다.”며 “경기도에서 시작된 다양한 성평등 정책이 전국적으로 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.한편 이날 “유호준 의원은 경기도의회 의원으로 기지촌여성 피해자 지원, 보편적 월경권 보장, 성매매 피해자 자활 지원 등 다양한 성평등 의제를 확산시키는 의정활동을 이어왔다.”며 유호준 의원을 참석자들에게 소개한 주최 측은 소개가 끝난 후, “성평등 민주주의를 의회와 현장에서 실천으로 보여준 유호준 의원의 의정활동이 경기도와 경기도의회에 성평등 확장에 더욱 기여하길 기대한다.”고 당부했다.유호준 의원은 발언을 통해 “경기여성대회에서 활동가들을 만나 지금까지의 활동에 대한 격려뿐 아니라 앞으로도 더 성평등 정치에 나서라는 채찍도 함께 받았다.”라며 앞으로도 성평등 의제의 확산을 위해 최선을 다하겠다는 의지를 밝혔다.온라인뉴스팀