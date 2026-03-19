유호준 경기도의원, 동두천 옛 성병관리소 존치 논의 대화협의체 구성 환영

이미지 확대 (사진=경기도의회 제공)

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동두천 옛 성병관리소 존치 문제를 논의할 ‘정부·지자체·시민단체 대화협의체’가 출범하는 가운데 경기도의회 유호준 의원(남양주 다산·양정)이 환영의 뜻을 밝혔다.동두천 옛 성병관리소는 과거 정부가 성병 관리를 목적으로 미군 ‘위안부’ 여성들을 강제 수용하던 시설로, 경기도 내 6곳 가운데 5곳이 경기 북부에 설치됐으며 현재 건물이 남아 있는 곳은 동두천이 유일하다. 동두천시는 해당 부지를 소요산 관광특구로 개발해 관광호텔과 상가를 조성하겠다는 입장이지만, 이에 반대하는 시민단체들을 중심으로 ‘동두천 옛 성병관리소 철거 저지를 위한 공동대책위원회’(이하 공대위)가 꾸려져 철거가 아니라 기지촌 여성 인권 침해에 대한 국가 책임과 역사 보존의 공간으로 남겨야 한다는 주장이 대립하고 있다.유 의원은 이 문제에 대해 “지난 2024년 9월 ‘기지촌 여성’을 ‘기지촌 여성 피해자’로 정의하고, 옛 성병관리소를 기록 유산으로 보전하는 데 경기도가 지원할 수 있도록 관련 조례를 개정한 바 있다”라며 관련 입법 활동을 소개했다. 이어 “그동안 동두천시의 대화 거부로 지난해 8월 철거를 지지하는 시민이 공대위의 천막농성장에 삽을 들고 나타나 테러를 가하는 등 갈등이 증폭되었는데, 대화협의체를 통해 갈등이 중재되길 기원한다”라며 대화협의체에 대한 기대를 드러냈다.동두천 옛 성병관리소 문제에 대해 이재명 대통령 역시 지난해 11월 성병관리소 보존이 바람직하다는 취지로 언급했고, 원민경 성평등가족부 장관도 지난 7일 2026년 3·8 세계여성의 날 기념 제41회 한국여성대회에서 “국가가 기지촌 여성들의 인권을 침해한 행위에 대해 성평등과 여성 인권을 담당하는 성평등부 장관으로서 피해자에게 진심으로 사죄의 말씀을 드린다”며 “과거에 발생한 일이라 하더라도 여성에 대한 폭력 피해를 잊지 않고 피해자의 상처를 치유해 나가겠다”라고 밝혔다.유 의원은 이번 대화협의체에 대해 “정부를 대표해 성평등가족부와 국가유산청이 참여하고, 경기도 역시 함께 하는 만큼 옛 성병관리소 존치를 위해서 동두천시에 어떤 지원이 가능할지 구체적으로 논의될 수 있을 것”이라며 지원이 필요함을 강조했다. 그러면서 “우리가 동두천 옛 성병관리소를 활용해 올바른 역사교육을 해야만, 사도광산 등 일본의 제국주의 공간 유산 지우기를 비판할 수 있다”라며 공간 유산 보전을 통한 역사교육의 필요성을 강조했다.한편 공대위는 국가폭력의 현장을 역사의 장으로 바꾸기 위해 투쟁해왔다는 공로로 지난 7일 2026년 한국여성대회에서 성평등 디딤돌상을 수상했다.온라인뉴스팀