이영주 경기도의원, 중동발 리스크에 멈춰 선 섬유산업… 경기북부 산업 생존 전략 촉구

이미지 확대 이영주 의원이 18일 양주 한국섬유소재연구원에서 열린 ‘경기북부 섬유산업 대응 방안 논의 간담회’에서 경기남·북부 간 산업 인프라 격차를 지적하며 경기도 차원의 긴급 대응을 촉구하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 한국섬유소재연구원을 방문한 이영주 의원이 현장을 둘러보며 관계자로부터 현황 설명을 듣고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 이영주 의원(국민의힘, 양주1)은 지난 3월 18일 양주시 한국섬유소재연구원(원장 문철환)에서 경기북부 섬유산업 대응 방안을 논의하는 간담회를 개최하고, 중동 정세 불안과 글로벌 공급망 충격으로 직면한 섬유업계 위기에 대한 경기도 차원의 긴급 대응을 촉구했다.이번 간담회는 제388회 임시회 대집행부질문 후속 조치의 일환으로 마련된 것으로, 이 의원을 비롯해 박노극 경기도 경제실장, 문철환 한국섬유소재연구원장·정명효 이사장·김문정 기업지원단장, 양주검준패션칼라사업협동조합 유인재 조합장 등이 참석했다. 이날 참석자들은 연구원 현장을 둘러본 뒤, 경기북부에 집적된 섬유산업의 구조적 위기와 최근 국제 정세에 따른 산업 충격을 종합적으로 점검했다.최근 중동 지역 긴장 고조와 글로벌 물류 불안으로 원자재 가격이 상승하고 수출 불확실성이 확대되면서 섬유업계는 직격탄을 맞고 있다. 여기에 주요 화학제품인 염료의 대중국 수입 차질까지 발생하면서 생산 공정 전반이 중단될 수 있는 위기 상황에 직면해 있다.이 의원은 “경기북부 섬유산업은 단순한 지역 산업을 넘어 대한민국 섬유 생산의 핵심 축”이라며 “그러나 산업 혁신 관련 정책과 예산은 여전히 남부 첨단산업 중심으로 편중돼 있어 산업 기반이 심각하게 흔들리고 있다”고 지적했다.특히 “지금의 상황은 단순한 경기 침체가 아니라, 공급망·에너지·원자재 문제가 동시에 덮친 복합 위기”라며 “특히 염색 가공 산업은 염료 수급이 막히면 공장 가동 자체가 불가능한 구조인 만큼, 이는 곧 산업 붕붕괴로 이어질 수 있다”고 강조했다.또한 “지난 5년 동안 4000억원 규모의 산업 혁신 기반 구축 사업이 모두 경기남부에 집중됐고, 섬유산업에는 단 한 건도 배정되지 않았다”며 “집적도는 북부에 있는데 지원은 남부에 집중된 구조는 정책 실패에 가깝다”고 지적하며 경기북부 섬유산업에 대한 경기도의 적극적인 지원을 촉구했다.그러면서 “경기도가 보다 선제적이고 전략적인 대응에 나서 경기북부 섬유산업이 다시 도약할 수 있는 중장기 로드맵을 조속히 마련해야 한다”고 강조했다.박노극 경제실장은 “국제 정세 변화와 공급망 불안이 지역 산업에 영향을 미치고 있는 만큼 상황을 엄중히 인식하고 있다”며 “경기북부 섬유산업의 특성을 반영한 실효성 있는 지원 방안을 검토하고, 국비 확보와 정책적 지원 확대를 통해 균형 있는 산업 발전을 추진하겠다”고 밝혔다.문 원장은 “경기북부 섬유산업은 높은 집적도와 기술력을 갖추고 있으나, 산업 전환 대응이 필요한 시점”이라며 “공동 인프라 구축과 공정 고도화를 중심으로 연구·지원 기능을 강화해 나가겠다”고 밝혔다. 이어 “이러한 전환이 현장에서 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 경기도의 보다 적극적이고 전향적인 정책 지원이 반드시 병행되어야 한다”고 강조했다.마지막으로 이 의원은 “현재는 산업 구조 전환의 중요한 시기로, 선제적 대응이 무엇보다 중요하다”며 “경기북부 섬유산업이 지속 가능한 성장 기반을 확보할 수 있도록 도 차원의 정책 추진과 함께, 의회에서도 필요한 제도 개선과 예산 확보를 위해 끝까지 책임 있게 노력하겠다”고 밝혔다.한편 이 의원은 지난 2월, 경기도의회 제388회 임시회 대집행부질문을 통해 경기 남·북부 간 산업 인프라 구축 격차 등을 설명하며 경기도의 지원을 요청하는 등 경기북부 섬유산업 육성 예산 확보를 위해 심혈을 기울이고 있다.온라인뉴스팀