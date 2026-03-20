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김진경 경기도의회 의장, 제5회 의용소방대의 날 기념식 참석…경기도의회가 든든한 버팀목 될 것

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수정 2026-03-20 14:56
입력 2026-03-20 14:56
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김진경 의장이 20일 시흥소방서 ‘제5회 의용소방대의 날 기념식’에서 의용소방대원들의 노고를 격려하며 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)
김진경 의장이 20일 시흥소방서 ‘제5회 의용소방대의 날 기념식’에서 의용소방대원들의 노고를 격려하며 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)


김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 20일 시흥소방서 제5회 의용소방대의 날 기념식에 참석해 지역의 안전을 위해 헌신한 의용소방대원들에게 감사의 뜻을 전했다.

이날 오전 시흥시 체육관에서 열린 기념식은 의용소방대원의 노고를 격려하기 위해 마련됐으며, 의용소방대원과 소방공무원 등 120여 명이 함께한 가운데 진행됐다.

김진경 의장은 “위기의 순간마다 묵묵히 땀 흘리신 대원 여러분의 헌신 덕에 시흥은 물론 경기도의 일상이 평온할 수 있었다”라며 “의로운 마음으로 지역의 안전을 지켜오신 의용소방대원 여러분께 감사의 인사를 드린다”고 격려했다.
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이어 “우리 동네를 지키는 가장 가까운 영웅인 의용소방대가 있어 도민들께서 더욱 안전할 수 있었다”라며 “의용소방대원께서 현장에서 느끼는 자부심과 뜨거운 용기가 오래도록 이어질 수 있도록 경기도의회가 든든한 버팀목이 되겠다”고 강조했다.

온라인뉴스팀
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