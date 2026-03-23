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김진경 경기도의회 의장, 경기도어린이집연합회 회장 이취임식 참석…“보육 현장 여건 개선 뒷받침할 것”

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수정 2026-03-23 09:52
입력 2026-03-23 09:52
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김진경 의장이 20일 수원 경기종합노동복지회관에서 개최된 ‘경기도어린이집연합회 회장 이·취임식’에서 300여 명의 참석자들과 함께 하트 포즈를 취하며 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 의장이 20일 수원 경기종합노동복지회관에서 개최된 ‘경기도어린이집연합회 회장 이·취임식’에서 300여 명의 참석자들과 함께 하트 포즈를 취하며 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 20일 오후 수원 경기종합노동복지회관에서 열린 사단법인 경기도어린이집연합회 제2·3대 회장 이·취임식에 참석해 보육 현장에서 헌신해 온 관계자들에게 감사와 격려의 뜻을 전했다.

이날 행사에는 경기도어린이집연합회 대의원 등 300여 명이 참석한 가운데 이임식과 취임식, 신임 임원 소개 및 위촉장 수여 등이 진행됐다.

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김진경 의장이 사단법인 경기도어린이집연합회 제2·3대 회장 이·취임식에서 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 의장이 사단법인 경기도어린이집연합회 제2·3대 회장 이·취임식에서 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)


김진경 의장은 축사를 통해 “지난 임기 동안 연합회를 이끌며 보육 현장을 위해 힘써주신 장경임 회장님의 노고에 깊이 감사드린다”며 “아이들을 위한 헌신은 경기도 보육 현장의 소중한 자산이 됐다”고 말했다.

이어 “새롭게 중책을 맡은 강원미 신임 회장님께 축하의 말씀을 드린다”며 “시흥 보육의 리더로서 쌓아온 경험이 앞으로 경기도 전체 보육 현장을 발전시키는 힘이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

그러면서 “어려운 여건의 보육 현장에서 아이들 웃음 하나로 버텨오신 여러분을 위해 경기도의회도 더 힘껏 뒷받침하겠다”고 강조했다.


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김진경 의장이 ‘경기도어린이집연합회 제2·3대 회장 이·취임식’에서 강원미 신임 회장을 비롯한 관계자들과 함께 파이팅을 외치고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 의장이 ‘경기도어린이집연합회 제2·3대 회장 이·취임식’에서 강원미 신임 회장을 비롯한 관계자들과 함께 파이팅을 외치고 있다.(사진=경기도의회)


온라인뉴스팀
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