윤종영 경기도의원, 철원 율이리 의료폐기물 소각장 민원 접수…인접지역 영향 대응 검토

이미지 확대 윤종영 의원.(사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 부위원장 윤종영 의원(국민의힘·연천)은 최근 경기도의회 연천지역상담소를 통해 강원도 철원군 철원읍 율이리 일원에 추진 중인 의료폐기물 소각장 설립과 관련한 주민 반대 민원을 접수했다고 밝혔다.윤 의원에 따르면 연천군 신서면 주민들은 해당 사업 예정지가 행정구역은 강원도이나 연천군과 인접해 있어 대기오염, 악취 등 환경 문제와 주민 건강권 침해 가능성에 대한 우려를 제기하며 반대 입장을 전달했다.특히 지난 3월 12일 신서면 주민들은 의료폐기물 소각장 설립 반대 의사를 담은 주민 서명부를 연천지역상담소에 제출하며 공식적인 민원을 제기했다.이번 사안은 인접 지역인 철원군 내에서도 지역사회 갈등으로 확산하는 양상을 보이고 있다. 철원읍이장협의회는 최근 철원군에 공식 반대 의견을 전달하고, 지역 곳곳에 현수막을 게시하는 등 사회단체와 함께 대응에 나선 것으로 알려졌다.또한 해당 사업에 대한 지역사회의 반대는 이번이 처음이 아니다. 2022년 의료폐기물 소각장 건립 계획이 처음 거론됐을 당시에도 지역사회에서 반대 입장을 표명했으며, 2023년 사업 추진 소식이 재차 알려졌을 때에도 반대 의견이 반복적으로 제기된 바 있다.연천과 철원 지역 주민들은 특히 사업 추진 과정에서 주민 의견 수렴 절차가 충분히 이루어지지 않았다는 점을 문제로 지적하며, 소각장 건립 시 ▲환경오염 ▲주민 건강권 침해 ▲타 지역 폐기물 반입 가능성 ▲정주 여건 악화 등을 우려하고 있다.민원을 제기한 신서면 주민들은 “주민 의사에 반하는 사업이 추진되고 있다”며 “향후 사업이 구체화될 경우 조직적인 대응과 관계기관 질의 등을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.윤 의원은 “해당 사업 부지는 경기도 의정연수원 건립 부지 인근에 위치해 있어 단순한 타 지자체 사안이 아니라 경기 북부 주민의 생활환경 및 인프라 구축과도 직결된 사안”이라며 “접수된 주민 의견과 인접 지역 영향을 종합적으로 검토해 경기도 및 관계 부서와 협의를 진행하겠다”고 밝혔다.이어 “필요 시 경기도의회 차원의 공식 의견 표명 등 대응 방안을 검토하고, 사업 추진 과정에서 주민 의견이 충분히 반영될 수 있도록 지속적으로 점검하겠다”고 강조했다.한편 그는 향후 해당 사업의 추진 경과를 지속적으로 확인하고, 인접 지역 주민 보호를 위한 제도적 대응 방안 마련도 함께 검토할 계획이다.온라인뉴스팀