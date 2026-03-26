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심홍순 경기도의원, ‘의원 시간 활용 분석으로 의정지원 강화’ 연구용역 착수보고회 참석

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수정 2026-03-26 10:17
입력 2026-03-26 10:17
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심홍순 의원이 25일 경기도의회에서 열린 ‘의원의 시간자원 배분 실태 분석 및 의정지원 방안’ 정책연구용역 착수보고회에 참석해 책임연구자인 동국대 박명호 교수 및 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)
심홍순 의원이 25일 경기도의회에서 열린 ‘의원의 시간자원 배분 실태 분석 및 의정지원 방안’ 정책연구용역 착수보고회에 참석해 책임연구자인 동국대 박명호 교수 및 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 심홍순 의원(국민의힘, 고양11)은 25일(수) ‘경기도의회 의원의 시간자원 배분 실태 분석 및 의정지원 방안’ 정책연구용역 착수보고회에 참석했다.

이번 연구는 지방의회의 역할과 기능이 확대되는 상황에서 의원들의 의정활동을 구성하는 핵심 요소인 ‘시간’을 하나의 정책 자원으로 재정의하고, 그 활용 실태를 체계적으로 분석하기 위해 기획됐다.

책임연구자인 동국대학교 박명호 교수는 “지방의원의 시간은 단순한 개인 자원이 아니라, 의정성과를 좌우하는 중요한 정책 변수”라며, “정량적 데이터에 기반한 분석을 통해 시간자원 배분의 구조적 문제를 진단하고 보다 합리적인 의정지원 체계를 설계하는 데 기여하겠다”고 밝혔다.

심홍순 의원은 “지방의회의 권한은 확대되고 있지만, 의원 개개인이 활용할 수 있는 시간과 지원 자원은 여전히 제한적”이라며, “이번 연구를 통해 의원들의 시간 활용 구조를 객관적으로 분석하고, 불필요한 행정 부담을 줄여 의정활동에 집중할 수 있는 실질적인 지원 방안을 마련하겠다”고 강조했다.


왕정순 서울시의원, 관악구 지하철역 외부출입구 7개소 캐노피 설치 완료
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이번 연구 결과를 바탕으로 의원들의 효율적인 시간자원 관리 방안을 마련하고, 의정활동 평가 지표 개선 및 행정지원 체계 정비를 위한 정책적 근거로 적극 활용할 계획이다.

온라인뉴스팀
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