이인애 경기도의원, ‘돌봄을 넘어 디지털 교육복지로’… 지역아동센터 스마트학습 정책 전환 강조

이미지 확대 이인애 의원이 26일 ‘경기도 지역아동센터 스마트학습 지원을 위한 정책토론회’에 토론자로 참석해 지역아동센터 스마트학습 정책 전환을 강조하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 이인애 의원(여성가족평생교육위원회, 국민의힘, 고양2)은 26일(목) 「경기도 지역아동센터 스마트학습 지원을 위한 정책토론회」에 토론자로 참석해, 디지털 전환 시대에 대응하는 지역아동센터의 교육복지 기능 강화 필요성과 정책 방향을 제시했다.이번 토론회는 ‘디지털 교육복지 실현을 위한 지역아동센터 스마트학습 지원 정책’을 주제로 개최됐으며, 디지털 전환에 따른 교육격차 문제와 지역아동센터의 역할, 향후 정책 방향이 집중적으로 논의됐다.이 의원은 토론에서 “AI와 디지털 기술 발전은 교육 혁신의 기회이지만, 동시에 디지털 접근 여부에 따라 아이들의 미래가 갈리는 새로운 불평등 요인이 될 수 있다”며 “이러한 현실에서 지역아동센터 이용 아동들에게 충분한 디지털 교육 기회가 제공되어야 하고, 더 이상 방치해서는 안 된다”고 강조했다.이어 “지역아동센터가 여전히 ‘돌봄 중심’에 머물러 있는 한, 디지털 시대의 교육격차는 결코 해소될 수 없다”며 “이제는 단순 돌봄시설을 넘어 과감하게 ‘디지털 교육복지 플랫폼’으로 기능을 전환할 시점이다”고 밝혔다.또한 스마트학습 지원 정책의 방향으로 “단순히 태블릿 몇 대 보급하는 수준의 정책으로는 절대 해결되지 않는다”며 “지역아동센터의 ‘디지털 교육 거점화’, 경기도형 스마트 학습 인프라 구축, 현장 종사자의 역량 강화 및 전문 인력 배치가 시급하다”고 설명했다.특히 이 의원은 “취약계층 아동에게는 디지털 교육이 선택이 아니라 생존의 문제이다”며 “아이 개개인의 학습 수준과 환경을 반영한 ‘맞춤형 학습 기회’ 제공이 필요하다”고 거듭 강조했다.그는 “경기도가 디지털 교육복지 지원사업 추진, 스마트 학습 인프라 구축 사업 확대, 교육청·지자체·민간기업과 함께하는 협력 모델 구축 등 디지털 교육복지 정책을 선도해야 한다”며 “이번 토론회가 정책으로 이어져 취약계층 아동의 교육기회 확대와 교육격차를 줄이는 데 기여하는 ‘경기도 디지털 교육복지 정책의 출발점’이 되길 기대한다”고 전했다.마지막으로 이 의원은 “지역아동센터는 단순한 돌봄시설이 아니라 아이들의 미래를 바꾸는 ‘기회의 플랫폼’이다”며 “경기도의회 차원에서도 예산 지원과 제도 개선이 이루어지도록 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀