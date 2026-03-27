경기도의회, 일본 가나가와현의회와 협력 논의…32년 우호 기반 실질적 교류 확대 기대

이미지 확대 남종섭 의원(오른쪽)과 사카이 마나부 가나가와현의회 대표단장(왼쪽)이 27일 의회 예담채에서 악수를 나누며 최종현 의원 및 가나가와현의회 대표단과 함께 단체 기념 촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 남종섭 의원이 사카이 마나부 가나가와현의회 대표단장과 기념품을 교환한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 양 의회는 이날 32년간 이어온 신뢰 관계를 재확인하고, 실질적인 교류 확대 방안을 논의했다.(사진=경기도의회)

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경기도의회(의장 김진경)는 27일 오후 의회 2층 예담채에서 일본 가나가와현의회 대표단(단장 사카이 마나부)을 맞아 양 의회 간 우호 협력 증진과 교류 확대 방안을 논의했다.이번 방문은 경기도의회와 가나가와현의회가 1994년 교류 협력 합의를 체결한 이래 올해로 32주년을 맞이하는 시점에 이뤄졌다. 양 의회는 오랜 신뢰 관계를 재확인하고 미래지향적인 협력 방향을 모색했다.이날 가나가와현의회 대표단은 접견에 앞서 의정기념관 ‘경기마루’와 본회의 체험관 등을 둘러보며 경기도의회의 선진적인 디지털 의정 시스템과 효율적인 의정 운영 사례를 직접 체험했다.이어진 공식 접견에서는 양 의회 간 교류 성과 공유 및 향후 협력 확대 방안에 대한 의견을 나누고, 기념품 교환 및 기념촬영 등을 진행했다.경기도의회 가나가와현의회 국제친선연맹 남종섭 의원(더불어민주당, 용인3)은 “가나가와현의회 대표단의 경기도의회 방문을 진심으로 환영한다”라며 “32년간 이어온 소중한 교류의 역사는 양 의회가 상생 발전으로 나아가는 든든한 기반”이라고 강조했다.이어 “오늘 이 자리가 지난 32년간의 신뢰를 바탕으로 한층 더 성숙하고 미래지향적인 협력 관계로 도약하는 계기가 되길 바란다”고 기대했다.최종현 더불어민주당 대표의원(수원7)은 “가나가와현의회와의 오랜 우정은 단순한 교류를 넘어 양 지역 주민들의 삶의 질 향상으로 이어져야 한다”며 “특히 양국 간 긴밀한 소통과 협조를 통해 문화·복지 분야의 실질적인 발전을 이룰 수 있도록 정책적 노력을 다하겠다”고 밝혔다.이에 사카이 마나부 대표단장은 “경기도의회의 따뜻한 환대에 감사드린다”며 “양 의회가 경제·문화 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 지방외교의 모범적인 사례를 함께 만들어 가길 바란다”고 화답했다.온라인뉴스팀