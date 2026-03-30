윤충식 경기도의원, ‘미군 공여지 제도 개선·활용방안’ 연구 착수보고회 참석

이미지 확대 윤충식 의원이 27일 ‘경기도 미군 공여지 및 주변지역 지원제도 개선과 반환공여구역 활용방안 연구’ 정책연구용역 착수보고회에 참석해 연구 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 윤충식 의원(국민의힘, 포천1)은 27일 ‘경기도 미군 공여지 및 주변지역 지원제도 개선과 반환공여구역 활용방안 연구’ 정책연구용역 착수보고회에 참석했다.이번 연구는 ▲미군 공여지 및 반환공여구역 현황과 개발 지연 원인 분석 ▲국내외 사례 및 법제도 비교 ▲경기도 조례 및 지원제도 개선 방안 ▲개발기금 운영 개선 및 재원 확보 방안 ▲특별법 제정 등 입법 방향 제시를 종합적으로 다룰 예정이다.책임연구자인 대진대학교 소성규 박사는 “미군 공여지 문제는 단순한 개발 이슈를 넘어 국가와 지역 간 책임 분담, 재정 구조, 법제도의 한계가 복합적으로 얽힌 사안”이라며 “국내외 사례 분석과 현장 중심 연구를 통해 경기도에 특화된 정책 모델과 실질적인 입법 대안을 제시하겠다”고 밝혔다.윤 의원은 “경기도는 그동안 국가안보를 위해 특별한 희생을 감내해 온 만큼, 이제는 ‘특별한 희생에 대한 특별한 보상’이라는 정책적 전환이 필요하다”며 “이번 연구를 통해 반환공여구역 개발을 가로막는 구조적 한계를 개선하고, 지역별 특성을 반영한 실효성 있는 지원 방안을 마련하는 한편, 군 유휴지 문제에 대한 지원 방안도 함께 모색하겠다”고 강조했다.그는 이번 연구 결과를 바탕으로 관련 정책 제안 등 나아가 국회 차원의 특별법 제정 건의까지 이어지는 실질적인 제도 개선을 추진할 방침이다.아울러 미군 공여지 및 반환공여구역의 개발·이용 활성화를 통해 지역 간 불균형을 해소하고, 경기 북부를 비롯한 도내 낙후 지역의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 데 기여할 것으로 기대된다.온라인뉴스팀