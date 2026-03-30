경기도의회, SNS서포터즈 발대식 개최…의정활동을 쉽고 친근하게 전달할 것

이미지 확대 27일 경기도의회에서 열린 ‘2026년 SNS 서포터즈’ 온라인 발대식에서 참여 서포터즈들이 각자 개성있는 포즈를 취하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회(의장 김진경)는 27일 ‘2026년 경기도의회 SNS 서포터즈’ 온라인 발대식을 개최하고 본격적인 활동의 시작을 알렸다.이번 발대식은 온라인(ZOOM) 방식으로 진행됐으며, 서포터즈 17명이 참석한 가운데 자기소개 및 활동 포부 발표, 서포터즈 활동 안내 등의 순으로 진행됐다.SNS 서포터즈는 오는 4월 1일부터 9월 30일까지 6개월간 경기도의회의 의정활동과 조례, 정책 현장 및 경기도의 다양한 이야기를 직접 취재하고, 의회 공식 SNS 채널(블로그, 페이스북, 인스타그램 등)을 통해 도민에게 전달하는 역할을 맡는다.의회는 이번 서포터즈 운영을 통해 의정활동을 보다 쉽고 친근하게 전달하고, 도민과의 디지털 소통을 강화할 계획이다.이날 발대식에서는 서포터즈 활동 안내 및 콘텐츠 제작 교육이 진행됐다.김부용 언론홍보과장은 “SNS는 도민과 직접 소통하는 중요한 창구”라며 “서포터즈 여러분이 도민의 눈높이에서 의정활동을 쉽고 재미있게 전달해 주길 바란다”고 당부했다.한편, 2026년 경기도의회 SNS 서포터즈 모집에는 총 285명이 지원했으며, 서류심사와 SNS 콘텐츠 기획 및 활용 역량 등을 종합 평가해 최종 20명을 선발했다.온라인뉴스팀