김현석 경기도의원, 과천갈현초 운동장 장애인 출입구 개선 추진… “아이들 공간, 제대로 돌려드리겠다”

이미지 확대 김현석 의원이 30일 김재수 안양과천교육지원청 행정국장, 용석은 교육시설과장, 김영완 과천갈현초 교장과 함께 학교 현장을 직접 방문해 해당 시설의 운영 실태와 공간 활용 문제를 점검하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 소속 김현석 도의원(국민의힘, 과천)은 과천갈현초등학교 운동장 방면 장애인 출입구 개선과 관련해 현장 점검을 실시하고, 사업 추진을 위한 사전 검토에 착수했다고 30일 밝혔다.김 의원은 이날 오후 김재수 안양과천교육지원청 행정국장, 용석은 교육시설과장, 김영완 과천갈현초 교장과 함께 학교 현장을 직접 방문해 해당 시설의 운영 실태와 공간 활용 문제를 점검했다.현재 해당 출입구는 지그재그 형태의 철제 구조로 설치돼 있으나 실제 이용률이 거의 없고 사실상 폐쇄된 상태로 방치돼 있어, 공간 활용 측면에서 개선 필요성이 제기되고 있다.특히 과천갈현초는 현재 증축이 진행 중인 가운데, 올해 56학급 규모로 확대되며 총 학생 수 1280명에 이르고, 이 중 1학년 입학생만 269명에 달하는 등 학생 수가 지속적으로 증가하고 있다. 이에 따라 체육 및 놀이 공간 확충의 필요성이 더욱 커지고 있는 상황이다.김 의원은 “지난 2월 갈현초 증축 과정에서 체육장 활용과 관련된 학부모 민원을 접수한 이후, 현장 확인과 교육청 협의를 병행하며 개선 방향을 검토해왔다”며 “아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간 확보는 반드시 필요한 과제”라고 밝혔다.그는 이어 “교육청을 통해 녹색환경연구원 등 유관기관 검토 결과, 해당 시설 철거는 BF(장애물 없는 생활환경) 인증 기준에도 문제가 없는 것으로 확인된 상황”이라며 “제도적 문제 없이 합리적인 개선이 가능할 것으로 보고 있다”고 설명했다.현재 해당 사업은 철거 및 공간 재구성 방향을 중심으로 검토 단계에 있으며, 향후 학부모·주민 의견 수렴과 교육청 협의를 거쳐 구체적인 추진 여부와 방식이 결정될 예정이다.김 의원은 “현재까지 파악한 바에 따르면 해당 시설 철거 및 공간 재구성에 필요한 사업비는 약 1억 7000만원 수준으로 예상된다”며 “예산 확보를 포함한 실질적인 추진 준비를 차질 없이 진행하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀