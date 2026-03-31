김재훈 경기도의원, 저출산 해법, 지역사회 돌봄에서 시작

이미지 확대 김재훈 의원이 31일 경기아트센터에서 열린 다함께돌봄센터 경기도협의회 출범식에 참석해 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)이 31일 경기아트센터에서 열린 다함께돌봄센터 경기도협의회 출범식에 참석해 지역사회 중심 다함께 돌봄의 중요성을 강조했다.이날 출범식은 다함께돌봄센터 간 협력 체계를 구축하고 지역 기반 아동 돌봄 서비스를 강화하기 위해 마련됐다.김 의원은 “다함께돌봄센터는 단순한 돌봄 시설이 아니라 아이들의 건강한 성장을 지원하는 지역사회의 기반”이라며 “지역사회가 직접 참여하는 촘촘한 돌봄망 구축이 저출산 문제 해결의 핵심”이라고 밝혔다.이어 “돌봄을 개인과 가정에만 맡기는 구조로는 한계가 있다”며 “지역사회 중심의 돌봄 체계를 강화해야 부모의 부담을 실질적으로 줄일 수 있다”고 설명했다.그러면서 “센터 간 협력과 지역 자원의 연계를 통해 돌봄의 질을 높이고, 아이들이 안전하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “경기도 차원의 지속적인 지원과 제도적 뒷받침이 필요하다”고 덧붙였다.온라인뉴스