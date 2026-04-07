유영일 경기도의원, GH bridge 2030 행동계획 추진현황 보고 가져

이미지 확대 유영일 의원이 6일 의회 안양상담소에서 경기주택도시공사 관계자로부터 도시주택의 현재와 미래를 잇는 ‘GH Bridge 2030’ 행동계획 추진현황 보고를 받고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

유영일 경기도의회 도시환경위원회 부위원장(국민의힘·안양5)은 4월 6일 의회 안양상담소에서 경기주택도시공사(GH) 관계자로부터 도시 주택의 현재와 미래를 잇는 「GH Bridge 2030」 행동계획 추진 현황 보고를 받았다.이날 보고에서는 정부의 부동산 문제 해결을 위한 정책 실행 엔진으로서 GH의 사업 역량 강화와 추진 동력 확보 방안이 중점적으로 설명됐다.특히 조기 착공, 공급 물량 확대, 공법 혁신 등을 통해 ‘GH형 패스트트랙’을 전 사업 지구로 확대하고, 물량·착공·준공의 3대 목표 달성을 추진하는 계획이 제시됐다.또한 본부 중심의 전사적 사업 관리 컨트롤타워를 구축해 강력한 현장 실행 체계를 가동하고, ‘GH 주택 공급 Fast Track Model’을 통해 신속하고 체계적인 주택 공급 기반을 마련하겠다는 방안도 함께 보고됐다.이와 함께 ▲공간 혁신 ▲임대주택 혁신 ▲내 집 마련 지원 확대 ▲지역 수요 맞춤형 주택 공급 ▲중소규모 개발 활성화 ▲주민·지자체 공동 협력 모델 구축 등 단순한 주거 공간을 넘어 지역의 목소리를 반영한 주택 정책 방향도 제시됐다.유 부위원장은 “주택 공급은 단순한 물량 확대를 넘어 속도와 품질, 그리고 지역 맞춤형 정책이 함께 이루어져야 한다”며 “GH가 제시한 패스트트랙 모델이 실효성 있게 작동하여 도민이 체감할 수 있는 주거 안정 성과로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.이어 “특히 현장 중심의 실행력 강화와 함께 지역 주민과의 소통을 기반으로 한 주택 정책 추진이 중요하다”며 “경기도의회에서도 실질적인 주거 안정과 공급 확대를 위해 지속적으로 점검하고 함께 노력해 나가겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀