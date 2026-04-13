김재훈 경기도의원, 고립·은둔 나와봄센터 현장 방문

이미지 확대 김재훈 의원이 13일 안양청년1번가에 위치한 ‘나와봄센터’를 방문해 현장 의견을 청취하고 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)이 13일일(월) 안양청년1번가에 위치한 ‘나와봄센터’를 방문해 경기도 고립·은둔 청년 지원사업의 운영 현황을 점검하고 현장 의견을 청취했다.이번 방문은 경기도가 추진 중인 2026년 고립·은둔 청년 지원 사업의 실효성을 높이기 위한 현장 중심 점검의 일환으로 김재훈 의원을 비롯한 장민수 의원, 경기도 및 안양시, 경기도미래세대재단 관계자가 참석했다.이날 김재훈 의원은 안양청년1번가에 위치한 나와봄센터 시설을 직접 둘러보고, 2026년 사업 추진계획과 운영 현황에 대한 보고를 받은 뒤 현장 실무자들과 심도 있는 의견을 나눴다.김 의원은 “나와봄센터는 고립·은둔 청년이 다시 세상과 연결되는 변화의 출발점”이라며 “이곳에서 상담과 만남을 시작으로 일상 회복으로 이어지길 바란다”고 전했다.아울러 “앞으로 경기도는 더 나아가 ‘고립·은둔 청년 전담 기관’ 설치를 통해 보다 체계적인 지원 체계를 구축해 나가야 한다”고 강조했다.끝으로 김재훈 의원은 “현장에서 시작된 작은 변화가 청년들의 삶 전반에 긍정적인 전환으로 이어질 수 있도록 지속적인 관심과 지원이 필요하다”며 “앞으로도 현장 중심의 점검과 정책 개선을 통해 실질적인 지원이 이루어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀