김호겸 경기도의원, 학교 통일교육이 활성화 되어야 한다

이미지 확대 김호겸 의원이 경기도의회 교육기획위원회 위원 자격으로 수원화홍초등학교에서 통일교육 수업을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 김호겸 의원(국민의힘, 수원5)은 4월 6일부터 4월 7일까지 양일간 경기도의회 교육기획위원회 위원 자격으로 수원화홍초등학교에서 직접 통일교육 수업을 했다.김 의원은 제11대 경기도의회 교육기획위원회 위원으로 4년간 의정활동을 하며 학생들의 통일에 대한 인식이 약해지는 현상에 대해 우려를 표시하고, 경기도교육청의 학교 통일교육 접근 방법에 대한 개선이 필요하다고 정책 대안을 제시했다.그는 지난해 경기도의회 연구용역을 통한 “경기 평화누리길 이용자 조사를 통한 활성화 방안 연구”를 통해 “경기도 접경지역의 풍부한 지역자원은 학교 통일교육의 유용한 체험활동 자료가 될 수 있고, 경기도교육청은 학교 통일교육에 이를 적극적으로 활용해야 한다”라고 정책 제안을 한 바 있다.김 의원의 수원화홍초등학교 통일교육은 학생과 교사, 학교 관계자들에게 많은 호응을 받았고, 특히 경기도의회 교육기획위원으로서의 통일교육이어서 학생들의 수업 참여도와 집중도도 높았다.그는 학교 통일교육 수업에서 대한민국이 선진국으로서 차지하는 국제사회의 지위와 책임, 그리고 북한 김정은 정권의 반민주적이고 반국민적인 실상을 정확하게 전달하면서도 대한민국과 북한의 통일 필요성을 강조했다.김 의원은 “제12대 경기도의회에서도 이와 같은 취지를 잘 살려서 경기도교육청이 학교 통일교육을 더욱 활성화해 줄 것을 기대한다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀