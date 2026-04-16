과천 ‘1교 2캠퍼스’ 연구용역 착수… 김현석 경기도의원, 교육구조 개선 필요성 강조

이미지 확대 김현석 의원.(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 소속 김현석 의원(국민의힘, 과천)은 경기도교육청이 과천시 내 일반계 고등학교를 대상으로 ‘소도시형 고등학교 1교 2캠퍼스 도입 여건 분석 및 실행 방안 연구용역’에 본격 착수한다고 밝혔다.이번 연구용역은 과천 교육 현장에서 제기돼 온 고등학교 학생 수 변화와 학교 간 교육여건 차이 등 교육구조 전반을 진단하고 개선 방안을 모색하기 위한 것으로, 김 의원이 지속적으로 제안해 온 핵심 정책 대안이다.현재 과천시는 고교 학령인구 변화와 학교 간 교육환경 차이 속에서, 내신 부담에 대한 우려와 학생 이동 문제 등이 지속적으로 제기되고 있다. 특히 고교학점제 시행 이후 학교 규모가 대입 경쟁력과 직결되면서 학부모들의 우려도 커지고 있는 상황이다.이에 따라 이번 연구용역(4월~9월)에서는 과천시 일반계 고등학교를 대상으로 고교 교육구조 전반을 진단하고, ‘1교 2캠퍼스’ 도입 가능성과 여건을 종합적으로 분석해 지역 맞춤형 실행 방안을 도출하는 데 초점을 두고 있다.김현석 의원은 이번 연구용역의 취지에 대해 “1교 2캠퍼스는 다소 생소한 정책인 만큼, 이번 연구를 통해 과천 교육 여건에 비추어 도입 가능성과 운영 여건을 객관적으로 분석하는 것이 우선”이라고 설명했다.이어 “고교학점제 환경에서는 수강 인원이 내신과 과목 선택권에 직결되는 만큼, 통합 운영 시 교육과정 운영, 내신 산출 구조, 학교 규모에 따른 교육 경쟁력 등을 종합적으로 검토하게 될 것”이라고 덧붙였다.이번 연구용역 착수는 김 의원이 지난해부터 경기도교육청·학부모 간담회와 정책 질의를 통해 지속적으로 제기해 온 현장 요구가 반영된 결과다.특히 지난 2월 경기도교육감을 대상으로 한 도정질의를 통해 김 의원은 ▲지역 여건을 반영한 맞춤형 고교 배정 방식 도입 ▲중학교 3학년 사전 수요조사 기반 배정 인원 산정 ▲학생 이탈률을 반영한 정원 조정 등 실무 중심의 정책 대안을 제시하며 연구 추진의 기반을 마련해 왔다.김현석 의원은 “수년간 반복되어 온 과천의 교육구조 문제는 배정 구조와 제도의 한계에서 비롯된 것”이라며 “이제라도 학생들의 실질적인 선택권을 보장할 수 있도록 제도를 면밀히 점검할 수 있는 계기가 마련되어 다행스럽게 생각한다”고 밝혔다.이어 “이번 연구가 단순한 보고서에 그치지 않고, 과천을 시작으로 수도권 신도시 교육 생태계 재편의 출발점이 될 수 있도록 끝까지 점검하겠다”고 강조했다.한편 김 의원은 조례 개정을 통해 ‘고교 평준화 지역 내 비선호 학교 해소 및 학생 이탈 방지’를 위한 입법 활동도 병행하며 다각적인 제도 개선에 나서고 있다.온라인뉴스팀