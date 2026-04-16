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김진경 경기도의회 의장, 세월호 참사 12주기 기억식 참석… 기억은 책임으로 이어가겠습니다

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수정 2026-04-16 17:19
입력 2026-04-16 17:19
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김진경 의장이 16일 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 엄숙한 표정으로 행사를 지켜보고 있다. 김 의장은 유가족, 시민과 함께하며 희생자들을 향한 깊은 애도의 뜻을 표했다.(사진=경기도의회)
김진경 의장이 16일 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 엄숙한 표정으로 행사를 지켜보고 있다. 김 의장은 유가족, 시민과 함께하며 희생자들을 향한 깊은 애도의 뜻을 표했다.(사진=경기도의회)


김진경 경기도의회 의장(더민주, 시흥3)은 16일 오후 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 희생자들을 추모하고, 아픔을 나눴다.

이날 기억식은 4.16재단과 ㈔4.16세월호참사가족협의회가 공동 주최했으며, 유가족과 일반 시민 등 2천여 명이 참석한 가운데 이재명 대통령과 우원식 국회의장 등 각계 주요 인사들도 함께해 엄숙하게 진행됐다.

기억식은 304명 희생자에 대한 묵념을 시작으로, 추도사와 기억 영상, 추모 공연 등 다양한 프로그램을 통해 세월호 참사의 의미를 되새기는 시간으로 진행됐다.

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김진경 의장이 세월호 참사 12주기 기억식 현장에서 방명록을 작성하고 있다.(사진=경기도의회)
김진경 의장이 세월호 참사 12주기 기억식 현장에서 방명록을 작성하고 있다.(사진=경기도의회)


김 의장은 희생자들을 향해 묵념하며 깊은 애도의 뜻을 표했으며, 방명록에는 “기억은 책임으로 이어가겠습니다”라는 추모의 글을 남겼다.

김 의장은 “세월호 참사는 우리 사회가 결코 잊어서는 안 될 아픔이자, 반드시 기억해야 할 책임”이라며 “희생자 한 분 한 분을 기억하는 것이 안전한 사회로 나아가는 출발점”이라고 밝혔다.

이어 “12년이 지난 지금도 유가족의 아픔은 여전히 현재진행형”이라며 “경기도의회는 그 아픔을 잊지 않고, 다시는 같은 비극이 되풀이되지 않도록 도민 생명과 안전을 최우선에 둔 의정활동에 최선을 다하겠다”고 강조했다.
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김진경 의장이 세월호 참사 12주기 기억식 현장에서 남긴 방명록 메시지.(사진=경기도의회)
김진경 의장이 세월호 참사 12주기 기억식 현장에서 남긴 방명록 메시지.(사진=경기도의회)


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