임창휘 경기도의원 “노후학교 공간재구조화 사업의 효율적 추진 위해 교육청-지방자치단체 간 협력해야”

이미지 확대 임창휘 의원이 16일 경기도교육청 결산검사 현장에서 서류를 검토하며 질의를 이어가고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도 및 경기도교육청 결산검사위원인 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 16일 경기도교육청 남부청사에서 열린 경기도교육청 2025 회계연도 결산검사에서 “노후 학교의 공간재구조화 사업 계획이 지역의 개발사업 등과 유기적으로 연계될 필요가 있다”고 강조했다.임 의원은 “노후 학교 공간재구조화 사업과 지역 개발사업이 관계자 간 협의나 정보교환 없이 각자 진행되다 보니, 사업 완료 이후에도 학생·교사·학부모들의 만족도가 떨어지는 경우가 종종 발생한다”고 지적했다.그는 “건축된 지 40년 이상 된 학교가 공간재구조화 대상인 만큼, 사업 대상 학교를 사전에 충분히 예측할 수 있다”며 “노후 학교 공간재구조화 사업 계획 수립 시 교육청과 시·군 관계자 등이 사전 협의를 통해 지역의 개발사업과 발을 맞춰 학교의 이전 또는 신축을 함께 추진하면 완성도 높은 결과를 얻을 수 있다”고 역설했다.또한 사립학교의 노후시설 개선 관련 예산이 충분하지 못해 공립학교보다 1~2년 시설 개선이 늦어지고 있는 것과 관련해 “사립학교 학생들도 안전하고 쾌적한 환경에서 학습할 권리가 있다”며 “충분한 예산 확보가 시급하며, 차기 예산안에 적정 예산이 편성될 수 있도록 도의회 차원에서 적극 노력하겠다”는 의지를 밝혔다.온라인뉴스팀