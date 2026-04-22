최만식 경기도의원, 장애인의 날 맞아 장애 넘어 함께 사는 사회로

이미지 확대 최만식 의원.(사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 최만식 의원(더불어민주당, 성남2)은 20일 경기도경제과학진흥원에서 열린 제46회 장애인의 날 기념식에 참석해 장애인의 권리 보장과 사회 참여 확대를 위한 노력에 함께하겠다는 뜻을 밝혔다.‘당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록’을 슬로건으로 둔 이번 행사는 경기도장애인복지단체연합회(회장 이영재)가 주최한 것으로, 장애인 당사자와 가족, 관련 단체 및 유관기관 관계자 등 200여명이 참석한 가운데 진행됐다.‘장애인의 날’은 1981년 유엔이 ‘세계 장애인의 해’를 선포하며 각국에 기념사업을 권장한 데서 비롯된 이후 우리나라에서는 1989년 「장애인복지법」 개정에 따라 법정기념일로 지정됐다. 매년 4월 20일을 기념일로 삼아 장애인의 재활 의지를 북돋고 사회적 인식 개선을 도모하고 있다.최 의원은 “서로의 차이를 존중하며 함께 살아가는 공동체를 만드는 것이 우리 사회의 책임”이라며 “일터와 지역사회에서 노동권과 접근권 등 기본적인 권리가 충분히 보장될 수 있도록 인식 개선과 실질적인 제도적 지원이 함께 이뤄져야 한다”고 강조했다.이어 “장애인 한 분 한 분의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다”고 밝히며, 장애 당사자와 가족의 삶의 질 향상을 위한 제도적 지원에 힘쓰겠다는 의지를 전했다.그는 “장애인의 날을 계기로 우리 사회 전반에 포용과 배려의 가치가 더욱 확산되길 바란다”며 장애인이 지역사회에서 당당한 구성원으로 살아갈 수 있는 환경 조성을 위해 지속적인 관심과 노력을 당부했다.온라인뉴스팀