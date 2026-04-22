신미숙 경기도의원, 7년째 표류중인 평생교육문화원…경기도교육청은 약속을 이행 촉구

이미지 확대 신미숙 의원이 21일 열린 제389회 임시회 제1차 본회의에서 진행한 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원(더불어민주당, 화성4)은 21일 제389회 임시회 제1차 본회의에서 진행한 5분 자유발언을 통해 2019년부터 현재까지 표류 중인 ‘경기도교육청평생교육문화원’ 건립 지연을 강하게 질타하며 경기도교육청의 책임감 있는 결단을 촉구했다.신 의원은 “2019년 경기교육도서관 건립 약속으로 시작된 이 사업은 2022년 평생교육문화원으로 계획이 변경되고, 2023년 기본계획 수립 용역까지 완료됐지만 여전히 사업의 윤곽조차 없는 실정”이라며 “2024년 도정질문, 2025년 교육감 면담과 화성시와의 재협약까지 이어졌음에도 그간의 약속은 결국 공수표에 그치게 될 상황이다”라고 꼬집었다.또한 그는 “2026년도 예산에 반영된 타당성 조사 연구마저 교육지원청 통합 건립 논의를 이유로 지연되고 있다”며 “도민의 평생학습권 확대를 위해 추진된 사업이 ‘통합교육지원청 분리 신설’ 논의에 매몰되어 본래 취지가 퇴색되고 있다”고 비판했다.이어 “이대로라면 세 번째 교육감과 세 번째 업무협약을 논의해야 하는 상황까지 우려된다”며 사업 장기 표류에 대한 경기도교육청의 안일한 대응을 지적했다. 그러면서 “2019년 289억 원이었던 건축비가 2025년 기준 385억 원으로 증가된 상황에서 사업이 지연될수록 도민들에게 전가될 비용 부담은 더욱 커질 수밖에 없다”고 강조했다.끝으로 신 의원은 ▲올해 편성된 타당성 조사 연구의 조속한 추진 ▲다른 사업과 연계 없는 독립적인 사업 이행을 경기도교육청에 강하게 요구하며 발언을 마무리했다.온라인뉴스팀