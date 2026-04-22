경기도의회 건설교통위원회, 지방선거 앞두고 도민 위한 의정활동 최선

이미지 확대 건설교통위원회(위원장 허원)가 21일 제389회 임시회 제1차 회의에서 조례안 등 안건에 대한 심사를 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 건설교통위원회(위원장 허원)는 지방선거를 앞두고 도민의 안전과 민생을 위한 의정활동에 의원 모두가 최선을 다하고 있다.건설교통위원회는 21일 제389회 임시회 제1차 회의에서 조례안 3건, 위원회안 1건, 건의안 1건, 의견청취안 2건 등 7건의 안건에 대한 심사를 진행했다.우선 최근 안전 문제가 부각되고 있는 ‘제동장치 없는 픽시 자전거’와 관련해 안전사고 예방 조례안 제정과 함께 국회와 정부에 관련 법령 개정을 촉구하는 내용의 건의안을 의결했다.이어 상위 법령 개정과의 정합성 확보와 건설기술심의위원회 등의 안정적인 운영을 도모하기 위한 조례안과 응급환자 발생 시를 대비해 도내 버스정류소에 자동심장충격기 설치를 지원하는 조례안을 의결했다.또한 광역교통시설부담금 배분과 사용을 위한 광역교통시설부담금에 대한 2026년 변경안과 2027년 사용계획안에 대한 의견청취안도 심사했다.허원 위원장(국민의힘, 이천2)은 “지방선거를 앞두고 지역의 참 일꾼을 뽑는 일도 중요하지만, 제11대 도의회 임기 마지막까지 의원 모두와 합심해서 도민의 안전과 민생을 위한 의정활동을 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀