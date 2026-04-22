이애형 경기도의원, 학교체육 분야 포상 지연없다…도교육청 학교체육 포상 제도 개선

이미지 확대 이애형 의원.(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 이애형 위원장(국민의힘, 수원 세류1·2·3동 및 권선1동)이 대표 발의한 「경기도교육청 학교체육 진흥 및 우수선수 포상에 관한 조례 일부개정조례안」이 21일 소관 상임위원회인 교육행정위원회를 원안 통과했다.이번 개정안은 현행 조례의 안정적 운영을 위해 조문을 정비하고, 학교체육 포상 제도의 신속성을 확보하기 위한 것이다. ▲포상 수여 대상 구체화 ▲체육대회 우수한 성적을 거둔 학교 공동체에 대한 심사 제외 등의 내용을 주요 골자로 한다.기존에는 체육대회에서 우수한 성적을 거둔 선수와 학교 등에 대한 포상이 공적심사 일정에 따라 수개월 지연되는 사례가 있었으나, 이번 개정을 통해 적시에 포상이 이뤄질 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대된다.이 위원장은 “체육 분야 포상은 입시 및 승진 등과 직결될 수 있는 사안임에도 불구하고, 심사 일정에 따라 포상의 수여가 크게 지체되는 사례가 지속적으로 나타났다”며 “포상자 선발 과정에서 객관성이 확보된 경우에는 공적심사 절차를 간소화해 포상이 적기에 이뤄질 수 있도록 조례 개정을 추진하게 됐다”고 취지를 밝혔다.이어 “앞으로도 교육행정위원장으로서 교육청의 포상 제도가 체계적으로 운영될 수 있도록 지속적으로 점검하며 행정의 신뢰성을 높여 나가겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀