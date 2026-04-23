고은정 경기도의원, 사회연대경제 혁신사업 차질 없는 집행과 내실있는 통합 촉구

이미지 확대 고은정 경제노동위원장이 23일 열린 제389회 임시회 1차 경제노동위원회 회의를 주재하며 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 고은정 위원장(더불어민주당, 고양10)은 23일 제389회 임시회 경제노동위원회 ‘2026년도 제1회 경기도 추가경정예산안’ 심사에서 사회연대경제 혁신사업의 차질 없는 추진과 사회연대경제협의체의 원만한 통합 출범을 당부했다.고 위원장은 국비 공모사업으로 선정된 사회연대경제 혁신 예산과 관련해 “국비 5억 원을 확보하고도 이번 추경에 도비 매칭이 반영되지 못해 사업 추진 지연이 우려된다”며 “사업 종료 시점이 12월인 점을 감안하면 9월 추경만을 기다리기에는 사업 기간이 턱없이 부족하기에, 확보된 국비를 활용해 상반기 중 선정 절차를 선행하는 등 사업 추진에 차질이 없도록 만전을 기해달라”고 강조했다.이어 그는 “오는 29일 출범 예정인 ‘경기도 사회연대경제협의체’에 사회적기업과 사회적협동조합 등 주요 주체들이 참여하지 않는 것은 ‘연대와 협의’라는 본연의 취지에 맞지 않는다”며 “현재 발생한 소통의 부재를 즉시 해결하고, 필요하다면 출범 시기를 조정해서라도 도민들이 공감할 수 있는 내실 있는 협의체를 출범시켜야 한다”고 지시했다.끝으로 고 위원장은 “정책의 성패는 현장의 목소리를 얼마나 충실히 담아내느냐에 달려 있다”며 “경제노동위원회 위원장으로서 사회적경제 주체들이 안정적으로 활동할 수 있는 토양을 만들고, 예산 집행부터 조직 구성까지 정책 전반이 원칙에 따라 추진되는지 끝까지 살피겠다”고 덧붙였다.한편 고 위원장은 제10대 경기도의회에서 「경기도 사회적 가치 활성화 기본 조례」를 대표 발의해 제도적 기틀을 마련했으며, 제11대 의회에서도 ESG 활성화 지원 및 사회적경제조직 제품 판로 개척 지원 조례를 잇달아 발의하는 등 사회적경제의 질적 성장을 위한 입법 활동을 일관되게 추진하고 있다.온라인뉴스팀