박상현 경기도의원, 부천시 서부권 종축 교통문제 진단 및 개선전략 연구 추진 본격 논의

이미지 확대 박상현 의원이 23일 부천상담소에서 간담회를 열고 부천시 서부권 종축 교통 문제 해결을 위한 연구 방향과 세부 추진계획을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 박상현 의원(더불어민주당, 부천8)은 23일 부천상담소에서 지난 3월 10일 ‘부천시 서부권 종축 교통 문제 해결을 위한 정책연구 추진 회의’를 개최한 데 이어 후속 착수 회의를 통해 연구 방향과 세부 추진계획을 구체화하는 간담회를 열었다.경기연구원 모빌리티연구실 연구위원 김지윤 박사는 이날 착수 회의에서 ▲서부권 주요 교통축 현황 및 문제점 분석 ▲종축 도로망 확충 및 연계 방안 ▲대중교통 접근성 개선 ▲장·단기 교통 대책 수립 방향 등을 중점적으로 논의했다.박 의원은 “이번 정책연구는 자가용을 이용하는 시민을 대상이라기보다는 철저하게 대중교통을 이용하는 주민의 편의를 염두에 두고 추진할 것”을 당부했다.부천시 관계자는 “서부권 교통 문제는 시민들의 일상과 직결된 중요한 사안인 만큼 이번 정책연구를 통해 체감도 높은 개선책을 마련하겠다”라며 “연구 결과를 바탕으로 단계별 실행계획을 수립해 차질 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.이어 “이번 정책연구는 문제 진단이 가장 중요하다”라며 “단편적인 대책이 아닌 교통 혼잡의 근본 원인을 자세히 분석하는 것이 선행되어야 한다”고 강조했다.이날 간담회에는 경기연구원의 교통 전문가들과 부천시 교통정책과 담당자들이 참여해 다양한 의견을 제시했다. 관계당국은 연구의 실효성을 높이고 협력을 강화해 실질적인 사업 추진으로 이어질 수 있도록 노력할 방침이다.온라인뉴스팀