신미숙 경기도의원, 경기도교육청평생교육문화원 건립, 오는 7월 타당성 조사 착수…속도전 기대

이미지 확대 신미숙 의원이 23일 경기도의회에서 경기도교육청 평생교육과와 화성특례시 평생학습과 관계자를 만나 경기도교육청평생교육문화원 건립 추진을 위한 추진사항을 점검하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도교육청평생교육문화원 건립이 오는 7월 타당성 조사 착수를 계기로 본격적인 추진이 예상되는 가운데, 그간 지지부진했던 사업 추진에 속도가 붙을 것으로 기대된다.경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원(더불어민주당, 화성4)은 23일 경기도의회에서 경기도교육청 평생교육과와 화성특례시 평생학습과 관계자를 만나 경기도교육청평생교육문화원 건립 추진을 위한 추진 사항을 점검하고 협력 방안을 모색했다.먼저 경기도교육청 평생교육과 관계자에 따르면 “타당성 조사는 매년 1월과 7월 정기적으로 경기도교육청 예산담당관을 통해 교육부에 의뢰되는 구조로, 오는 7월 말까지 제출할 예정”이라며 “이후 교육부의 검토를 거쳐 교육부가 지정한 전문기관인 ‘한국지방교육행정연구재단’에서 약 6개월간 조사를 수행하게 된다”고 향후 진행될 경기도교육청평생교육문화원 절차를 보고했다.이에 신 의원은 “2019년 경기교육도서관 건립 논의를 시작으로 기관 명칭 변경과 업무협약 체결 등 여러 차례 협의가 이어져 왔음에도 사업이 지연된 건 사실”이라면서 “오는 7월 타당성 조사 의뢰 이후 후속 절차가 지체 없이 이어질 수 있도록 사전 준비가 병행되어야 한다”고 강조했다.아울러 화성특례시 평생학습과 관계자는 “타당성 조사 결과를 토대로 시의회 동의를 거쳐 중기공유재산관리계획 변경 및 예산 편성에 필요한 절차를 신속히 추진할 계획”이라며 “더 이상 미뤄지지 않도록 경기도교육청과 긴밀히 협력해 나가겠다”는 의지를 밝혔다.끝으로 신 의원은 “최근 원자재 가격 상승 등의 이유로 사업비가 계속 증가하고 있는 만큼 타당성 조사 이후 토지 매입과 설계 등을 단계적으로 절차를 이행하여 사업 속도를 높여 나가 더 이상의 지체는 없어야 할 것”이라고 강조하며 마무리했다.온라인뉴스팀