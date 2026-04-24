성복임 경기도의원, 어르신 교통비, 특별교통수단 지원과 GTX-C노선 조속 추진 강조

이미지 확대 성복임 의원이 24일 제389회 건설교통위원회 임시회 2026년 제1회 경기도 추가경정예산안 심사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 성복임 도의원(더불어민주당, 군포4)은 24일 제389회 건설교통위원회 임시회에서 진행된 2026년 제1회 경기도 추가경정예산안 심사에서 어르신 교통비 지원 확대와 특별교통수단 이용 불편 해소, GTX-C 노선의 조속한 추진 등을 강조했다.먼저 지난 본예산에서 감액된 어르신 교통비 지원과 관련해 “택시비 지원 확대는 고령층 이동권 보장을 위한 핵심 정책”이라며 “현재 반영이 미흡한 만큼 9월 추경에서 반드시 예산이 확보될 수 있도록 적극 추진해야 한다”고 밝혔다.이어 특별교통수단 도입 축소 문제와 관련해 “차량 대수 도입이 줄어든 상황에서 이용 대기와 불편이 가중될 우려가 있다”며 “운전원 확보와 운영 개선까지 포함한 실질적 이용 대책을 마련해 이용자 불편이 발생하지 않도록 해야 한다”고 당부했다.또한 GTX-C 노선과 관련해 대한상사중재원 공사비에 대한 중재가 인용된 이후 추진 상황을 점검하며 “더 이상 지연되지 않도록 속도감 있는 추진이 필요하다”고 강조했다.성 의원은 “도민 생활과 직결된 교통정책은 체감성과 실효성이 가장 중요하다”며 “예산과 사업이 실제 도민 편익으로 이어질 수 있도록 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀