경기도의회 문화체육관광위원회, 2026년도 제1회 추경예산안 심사.의결 완료

이미지 확대 문화체육관광위원회가 24일 상임위 회의실에서 ‘2026년도 제1회 경기도 추가경정예산안’ 심사를 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 황대호 문화체육관광위원장이 추가경정예산안 심사를 주재하며 의사봉을 두드리고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회(위원장 황대호)는 24일 열린 2026년도 제1회 경기도 추가경정예산안 심사에서 도민 중심의 문화정책 실현과 협치에 기반한 재정 운영의 방향성을 중점적으로 점검했다고 밝혔다.이번 추가경정예산안에 따르면 경기도 전체 예산은 41조 6813억 원으로 본예산 대비 증가했으며, 문화체육관광위원회 소관 예산은 6082억원 규모로 소폭 증액 편성됐다. 이는 제한된 재정 여건 속에서도 문화·예술·체육·관광 분야의 지속적인 투자와 도민 삶의 질 향상을 위한 정책적 의지를 반영한 것으로 평가된다.특히 전통문화 체험을 통해 세대 간 소통을 강화하는 ‘전통나눔 할아버지 사업’의 신규 추진, 지역문화 기반 강화를 위한 ‘경기도문화원연합회 지원’ 확대, 예술인의 창작 활동과 도민 문화 향유 기회를 넓히는 ‘도 단위 예술단체 문예진흥 사업’ 증액 등은 도민의 삶과 밀접하게 연결된 정책으로 주목된다.위원회는 예산 심사 과정에서 중앙정부와 경기도, 시군 간 협력 구조 속에서 추진되는 재정 운영의 중요성을 강조했다. 국비 확보와 공모 사업 선정 등을 통한 재원 확충 노력은 긍정적으로 평가하면서도 지방채 활용의 적정성과 사업 간 중복 방지, 시군 및 유관기관과의 충분한 협의 필요성 등을 함께 제시하며 협치와 협력을 기반으로 한 책임 있는 재정 운용을 주문했다.또한 이번 추경이 고물가와 경기 불확실성으로 위축된 문화·관광 소비를 회복하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 민생 회복형 예산이라는 점에도 의미를 부여했다. 문화·예술·체육·관광 분야는 도민의 삶의 만족도와 직결되는 만큼 도민 누구나 체감할 수 있는 정책으로 이어질 수 있도록 사업의 실효성과 집행력을 지속적으로 점검해 나갈 방침이다.황대호(더불어민주당, 수원3) 위원장은 “이번 추경예산안은 어려운 경제 여건 속에서도 도민의 문화 향유 기회를 지키고 확대하기 위한 최소한의 안전장치이자 민생 회복을 위한 중요한 마중물”이라며 “문화·예술·체육·관광 정책은 단순한 소비가 아니라 도민의 삶의 질과 직결되는 핵심 공공서비스인 만큼 도민이 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 세심하게 살피겠다”고 밝혔다.이어 “앞으로는 중앙정부, 경기도, 시군이 함께 협력하는 협치 기반을 더욱 강화해 재원의 효율성을 높이고 정책의 완성도를 높여야 할 시점”이라며 “문화체육관광위원회는 현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 예산 심사를 통해 도민과 함께 만드는 문화정책을 실현해 나가겠다”고 강조했다.한편 이번 추가경정예산안과 관련한 심사 결과는 예결특위와 30일 본회의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.온라인뉴스팀