김동영 경기도의원, 강동하남남양주선 수의계약 가능성 열려… 신속히 사업 추진해야

이미지 확대 김동영 의원이 24일 2026년 제1회 추가경정예산안 심사에서 철도항만물류국 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회 김동영 부위원장(더불어민주당, 남양주 오남)은 24일(금) 열린 2026년 제1회 철도항만물류국 추가경정예산안 심사에서, 경기도가 강동하남남양주선 2·5공구 재입찰 과정 중 유사시 ‘수의계약’을 검토하기로 한 결정을 높이 평가하며 속도감 있는 사업 진행을 당부하였다.이날 심사에서 김 부위원장은 서울특별시 구간인 강동하남남양주선 1공구의 유찰로 인한 사업 난항에 우려를 표하는 한편, 경기도가 담당하는 구간 중 업체를 선정하지 못하고 있는 2·5공구의 재입찰 문제를 질의하며 도의 구체적인 대응책을 점검하였다.이에 추대운 경기도 철도항만물류국장은 “2공구와 5공구의 재입찰 공고를 조만간 진행할 예정”이라며, “이번 입찰에서도 유찰이 발생할 경우 관계 법령에 따라 수의계약이 가능하다는 내용을 명시할 예정이다”면서 기존의 수의계약 불가 입장에서 완화된 입장을 내 놓았다.그간 수의계약을 통해서라도 강동하남남양주선의 착공을 서둘러야 한다고 주장해 온 김동영 부위원장은 이러한 도의 입장 전환에 대해 환영의 뜻을 표하였다. 김 부위원장은 “늦게나마 경기도가 조속한 사업 재개를 위해 수의계약 가능성을 열어둔 것은 다행스러운 일”이라며, “3기 신도시 입주민들과의 ‘선교통 후입주’ 약속을 지킬 수 있도록 강동하남남양주선 건설에 박차를 가해달라”고 당부하여 질의를 마무리하였다.한편, 김동영 부위원장은 이번 추가경정예산안 심사 과정에서 강동하남남양주선 2ㆍ5공구 사업 추진 문제 외에도 별내선 별내별가람역 연장을 통한 4ㆍ8호선 연결사업 예비타당성조사의 차질없는 추진, 방송통신시설(영화촬영소)의 물류창고 불법 전용 문제에 대한 철도항만물류국의 대책 마련 촉구 등 남양주의 철도ㆍ물류 관련 현안을 집중 점검하였다.온라인뉴스팀