임창휘 경기도의원, 폐교를 특화 교육 거점으로…안성에서 경기 교육의 해법을 찾다

이미지 확대 임창휘 의원이 24일 경기도안성교육지원청에서 열린 ‘경기도교육청 2025 회계연도 결산검사’에서 안성 지역의 교육 현안을 점검하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)은 24일 경기도안성교육지원청에서 열린 ‘경기도교육청 2025 회계연도 결산검사’에서 안성 지역의 교육 현안을 점검하며, 학교 통폐합 문제 해결과 특수·대안·다문화 등 ‘지역 맞춤형 특성화 교육’의 전폭적인 확대를 강력히 촉구했다.이날 임 의원은 신도시의 ‘과밀학급’과 농촌의 ‘학생 감소’라는 안성 지역의 양극화 현상에 주목했다. 특히 농촌 지역의 학교 통폐합으로 인해 학생들의 통학 거리가 늘어나고 피로도가 가중되는 점을 지적하며, “기존의 제한된 대형 버스 운영 방식에서 벗어나, 지자체와 연계한 ‘통학 택시’ 등 창의적이고 맞춤형인 통학망을 촘촘히 구축해야 한다”고 강조했다. 또한 늘어나는 폐교를 지역 소멸의 상징으로 방치할 것이 아니라, 지역사회의 ‘특화 교육 거점’으로 우선 활용할 것을 제안했다.이어 안성의 공립 특수학교인 ‘모두학교’ 사례를 언급하며 특수교육 인프라 확충의 필요성을 역설했다. 그는 “특수학교에 대한 수요는 매우 높지만, 도심 내 설립 반대로 인해 접근성이 떨어지는 외곽 폐교 부지를 활용할 수밖에 없는 현실이 안타깝다”며, “신도시 개발 계획 초기 단계부터 특수학교 부지 배치를 의무화하고, 체육관이나 공동주방 등을 마을 주민과 공유하는 ‘열린 학교(시설 복합화)’ 모델을 통해 편견의 벽을 허물어야 한다”고 제안했다.학생들의 다양한 진로를 보장하기 위한 공립 대안교육의 중요성도 화두에 올랐다. 안성 ‘신나는학교’ 사례를 바탕으로 임 의원은 “입시 위주의 획일적 경쟁에서 벗어나 다양한 배움을 원하는 학생과 학부모의 수요가 급증하고 있다”며, “대학 진학만이 유일한 정답이 아니라, 아이들이 저마다의 재능을 살려 당당하게 사회에 진출할 수 있도록 공립 대안교육 기관에 대한 예산 및 행정적 지원을 대폭 확대해야 한다”고 밝혔다.마지막으로 CIS(독립국가연합) 출신 고려인 학생이 90%에 달하는 안성 광덕초등학교의 사례를 들며, 다문화 교육의 전향적인 패러다임 전환을 주문했다. 그는 “다문화 배경은 우리 미래 사회의 강력한 ‘글로벌 강점’”이라고 강조하며, “서툰 한국어를 돕는 수준을 넘어 학교가 지역사회의 구심점이 되어 이주민 공동체의 적응을 돕고 상생을 이끄는 ‘지역 거점 모델’로 육성해야 한다”고 촉구했다.결산검사를 마치며 임 의원은 “지역의 한계나 문화적 다름이 우리 아이들이 꿈을 펼치는 데 장애물이 되어서는 안 된다”며, “안성에서 확인한 특성화 교육의 다양한 성공 사례와 가능성을 바탕으로, 단 한 명의 아이도 소외되지 않는 ‘경기 교육의 변화’를 이끌어가겠다”고 다짐했다.온라인뉴스팀