장윤정 경기도의원, 학교 급식실 환기설비 개선 TF 후속 정담회 개최…현장 체감 개선 논의

세줄 요약 학교 급식실 환기설비 TF 후속 정담회 개최

123개 학교 전수점검, 기준 충족·체감 문제 확인

급식종사자 의견 반영한 개선 과제 논의

이미지 확대 장윤정 의원이 24일 ‘학교 급식실 환기설비 개선 TF’ 결과 보고 후속 정담회를 열고 학교 급식실 종사자 대표들과 함께 현장 개선 과제를 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 장윤정 부위원장(더불어민주당, 안산3)이 지난 24일 「학교 급식실 환기설비 개선 TF」 결과 보고 후속 정담회를 열고, 학교 급식실 종사자 대표들과 함께 현장 개선 과제를 논의했다.이번 정담회는 급식종사자 대표들과 환기설비 점검 결과를 공유하고, 실제 근무환경에서 체감되는 문제를 점검하기 위해 마련됐다. 정담회에는 경기도교육청 학교급식보건과와 산업안전보건위원회 근로자대표, 명예산업안전감독관 등이 참석했다.앞서 장 부위원장은 지난 22일 열린 제389회 임시회 제1차 교육기획위원회 회의에서 경기도형 환기설비가 설치된 123개 학교를 전수 점검한 결과를 보고했다. 점검 결과 설비 성능은 전반적으로 기준을 충족한 것으로 나타났지만, 강한 급기로 인한 춥고 더움 문제 등 현장 개선 과제도 함께 확인됐다.이와 관련해 최진선 경기도교육청 산업안전보건위원회 근로자대표는 “경기도형 환기설비 도입 이후 체감하는 근무환경이 기대만큼 나아지지 않았다”며 “설비 성능과 현장 체감 사이에 여전히 간극이 존재해 아쉽다”고 밝혔다.TF 점검에 참여한 박화자 명예산업안전감독관도 “일부 공기질 측정기가 출입문 인근에 설치돼 측정값의 대표성이 떨어질 수 있다”며 “현장에서 확인한 문제점들을 보다 세밀하게 점검하고 보완할 필요가 있다”고 지적했다.이에 대해 백성열 경기도교육청 학교급식보건과장은 “이번 전수 조사를 통해 강한 급기로 인한 춥고 더움 문제 등 10가지 주요 개선 과제를 도출했다”며 “특히 냉난방 보완 등 예산이 수반되는 사항은 추경 편성 등을 통해 검토하고, 현장 의견을 반영해 미비점도 지속적으로 보완해 나가겠다”고 설명했다.장 의원은 “경기도형 환기설비가 설치된 123개 학교를 전수 점검한 것은 상당히 이례적이고 의미 있는 성과”라며 “이제는 점검 결과를 실제 근로환경 개선으로 이어지게 하는 것이 더 중요하다”고 강조했다.이어 “앞으로도 현장 근로자, 교육청과 지속적으로 소통하면서 실제로 체감할 수 있는 근무환경 개선이 이루어질 수 있도록 의회 차원에서 지속적으로 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀