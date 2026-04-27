김영민 경기도의원, 약 42조 예산에 재정 기준도 없이 편성된 지방채…전쟁 핑계로 미래세대에 빚 떠넘기는 꼴

세줄 요약 지방채 발행 기준 부재와 재정 운영 비판

전쟁 탓 책임 전가와 민생 예산 왜곡 지적

의회의 독립적 심의와 항목 조정 촉구

이미지 확대 김영민 의원이 27일 열린 예산결산특별위원회 1차추경예산안 심의를 진행하며 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 김영민 의원(국민의힘, 용인2)은 27일 열린 예산결산특별위원회 1차 추경예산안 심의에서 경기도의 불투명한 지방채 발행 기준과 실효성 없는 예산 편성 관행을 강도 높게 비판하며, 재정 민주주의 원칙에 입각한 철저한 예산 심의를 촉구했다.이번 심의에서 김 의원은 경기도가 지방채 발행 적정 규모를 판단하는 자체 기준조차 갖추지 못하고 있음을 집중 지적했다.집행부는 “경기도 채무 규모는 17개 광역자치단체 중 13위 수준으로 양호하며, 행정안전부의 재정 위기 단체 지정 기준에도 크게 미치지 않는다”고 답변했다. 또한 최근 세수 감소와 복지 지출 증가로 인한 일시적 유동성 악화를 이유로 들었다.그러나 김 의원은 이를 “매년 반복되는 무책임한 수사”라고 일축했다. 그는 “40조 원이 넘는 예산을 운용하면서 은행의 부채 비율 200% 기준과 같은 명확한 자체 기준조차 없다는 것은 심각한 문제”라며 “단순히 임기 내 채무를 유지하는 데 급급할 것이 아니라, 경기도가 감당할 수 있는 재정 체력을 구체적으로 산출하고 그 범위 내에서 예산을 운용해야 미래 세대에게 빚을 넘기지 않을 수 있다”고 강조했다.김 의원은 집행부가 현재의 물가 상승 등 경제 어려움의 원인을 지난 2월 발발한 전쟁으로 돌리는 데 대해서도 강하게 반박했다. “전쟁이 발발한 지 불과 3개월도 채 되지 않았는데, 현재의 모든 경제적 고통을 전쟁 탓으로 돌리는 것은 어불성설”이라며 “전쟁 이전부터 이미 고환율 등으로 민생 경제는 고사 직전이었다”고 지적했다.특히 ‘민생 방파제’라는 명목으로 편성된 예산 중 실제 민생과 무관한 항목이 다수 포함된 점을 강력히 비판했다. 그는 “식당에는 손님이 끊기고, 비닐하우스 농가들은 일손과 자재 부족으로 신음하는 등 현장의 고통이 이루 말할 수 없다”며 “정작 시급한 곳에 투입되어야 할 예산에 납득하기 어려운 끼워넣기식 항목이 섞여 예산안 전체의 신뢰도를 떨어뜨리고 있다”고 질타했다.또한 지난 4월 10일 국회를 통과한 후 17일 의회에 제출된 이번 예산안과 관련해, 짧은 준비 기간을 들어 미진한 부분을 정당화하려는 집행부의 태도도 경계했다. 김 의원은 “경기도의회는 집행부의 예산안을 추인하는 거수기가 아니다. 도의원들은 각자의 판단과 지성을 바탕으로 도민의 이익을 대변하는 독립적 심의 주체”임을 분명히 했다.아울러 김 의원은 “명분 없는 한두 개의 예산 항목 때문에 전체 민생 예산 심의가 표류해서는 안 된다”며 원활한 심의와 도민 피해 최소화를 위해 집행부 스스로 부적절한 항목을 조정하는 결단을 보여줄 것을 당부했다.온라인뉴스팀