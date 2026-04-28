김재훈 경기도의원, 참여 노인 승강기 안전·중대재해 예방 교육 참석

세줄 요약 참여 노인 대상 승강기 안전교육 참석

중대재해 예방과 현장 안전의식 강조

공공기관 협업·사후관리 필요성 제기

이미지 확대 김재훈 의원이 27일 열린 “참여 노인 승강기 안전·중대재해 예방 교육”에 참석해 인사말을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)이 27일(월) 열린 “참여 노인 승강기 안전·중대재해 예방 교육”에 참석했다.이번 교육은 경기도사회서비스원 경기도노인일자리지원센터가 추진하는 사업으로 노인 일자리 참여 어르신을 대상으로 승강기 안전수칙과 중대재해 예방 행동요령을 교육하고 현장 안전의식을 높이기 위해 마련됐다.김 의원은 “노인 일자리 사업은 단순한 일자리 제공을 넘어 어르신의 사회 참여와 삶의 활력을 지원하는 중요한 정책”이라며 “무엇보다 활동 현장의 안전이 전제되어야 한다”고 강조했다.이어 “경기도사회서비스원과 한국승강기안전공단이 협력해 추진하는 이번 사업은 공공기관 협업을 통한 예방 중심 안전 모델이라는 점에서 의미가 크다”며 “어르신 안전 사각지대 해소를 위한 모범 사례로 발전시켜 나갈 필요가 있다”고 밝혔다.또한 “교육 운영에 그치지 않고 현장 점검과 결과 분석, 우수 사례 확산 등 사후 관리 체계도 중요하다”고 강조하며 “안전은 사고 이후 대응보다 사전 예방이 핵심인 만큼 실효성 있는 교육과 지속적인 점검이 병행돼야 한다”고 설명했다.끝으로 김 의원은 “어르신이 안심하고 사회 활동에 참여할 수 있는 환경을 만드는 것은 곧 존엄한 노후와 직결되는 문제”라며 “도의회 차원에서도 참여 노인의 안전한 활동 기반 조성을 위한 정책적 지원을 지속적으로 살펴 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀