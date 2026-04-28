임창휘 경기도의원, 김포교육지원청 결산검사서 교육발전특구 꼼꼼히 점검

세줄 요약 김포 학생 배치 불균형과 과밀·감소 현상 점검

교육발전특구 내실화와 초·중 통합학교 운영 당부

김포그린학교 성과와 경기도형 산학연 모델 제안

이미지 확대 임창휘 의원이 27일 김포교육지원청에서 열린 ‘2025 회계연도 결산검사’에서 김포 지역의 학생 배치 불균형 해소와 교육발전특구 사업의 내실화를 위한 점검을 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도 및 경기도교육청 결산검사위원인 임창휘 의원(더불어민주당, 광주2)이 27일 김포교육지원청에서 열린 2025 회계연도 결산검사에서 김포 지역의 현장 특성을 반영한 ‘교육발전특구’ 사업의 내실화와 학생 배치 불균형 해소 방안을 점검하고 지속적인 관심을 당부했다.임 의원은 이날 김포 지역의 학생 배치 동향을 상세히 살피며 한강신도시 지역의 과밀학급 문제와 원도심·농어촌 지역의 학생 수 감소라는 양극화 현상에 주목했다. 그는 학생 수 감소에 대응해 추진 중인 초·중 통합학교와 관련해 “시설 활용의 물리적 효율성도 중요하지만, 운동장 분리 사용 등 초등학생 학부모들의 민원을 선제적이고 세밀하게 살펴 교육 환경의 질적 저하가 없도록 방지해야 한다”고 당부했다.특히 임 의원은 독자적인 공간(폐교 등)을 확보해 경기도 내 모범 사례로 꼽히는 공유학교 ‘김포그린학교’의 성과를 높이 평가했다. 김포그린학교는 현재 260개 프로그램을 운영하며 4600여 명의 학생이 참여하는 지역 교육의 중추로 안착했다. 그는 “이러한 성과는 김포교육지원청의 적극적인 기획 덕분으로, 현장 중심 운영이 돋보였다”고 극찬하며 선도 모델의 지속 가능성을 위한 안정적인 강사 인력풀 확보 및 예산 지원의 필요성을 강조했다.이날 임 의원은 김포시가 추진 중인 ‘교육발전특구’ 선도 사업과 관련해 지역 내 정주 생태계 구축 방안에 높은 관심을 보였다. 그는 “기존의 미래교육협력지구가 ‘교육’ 자체에 초점을 맞췄다면, 교육발전특구는 ‘취업과 지속 거주’라는 정주 여건 개선에 중심을 두어야 한다”며 “교육 사업이 단발성으로 끝나지 않으려면 ‘김포과학기술고’와 같은 협약형 특성화고를 매개로 지역 내 양질의 일자리를 연계하는 ‘직주근접’ 원칙이 반드시 실현되어야 한다”고 역설했다.나아가 임 의원은 단순한 지역 내 연계를 넘어선 강력한 ‘경기도형 교육발전특구 모델’의 발전과 확산을 제안했다. 그는 “교육지원청, 지자체, 그리고 기업이 유기적으로 결합하는 통합 거버넌스가 필요하다”며 “수도권 내 유망 기업 및 대기업, 수도권 대학, 그리고 지역 내 특성화고를 하나로 묶는 견고한 산학연 연계 모델을 구축해야 한다”고 촉구했다.마지막으로 임 의원은 “경기 북부 지역은 과밀억제권역 등 중첩 규제로 기업 유치가 어려운 실정임에도 불구하고, 김포시와 김포교육지원청이 상시 협의체를 구성해 훌륭한 협력 모델을 만들어낸 점은 매우 고무적”이라며 “중첩 규제를 극복해 낸 김포의 사례가 경기도 전체의 지속 가능한 ‘지역 소멸 대응 교육 모델’로 널리 확산될 수 있도록 도의회 차원에서도 우직하게 함께 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀