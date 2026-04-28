경기도의회 웹드라마 의원님은 라이브 중(가제)…배우 공개 모집

세줄 요약 웹드라마 ‘의원님은 라이브 중’ 배우 공개 모집

자립준비청년·팬클럽 회장·상인 등 3배역 선발

5월 8일까지 접수, 5월 19일 2차 오디션 진행

이미지 확대 (경기도의회 제공)

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경기도의회(의장 김진경)는 2026년도 경기도의회 웹드라마 ‘의원님은 라이브 중(가제)’에 출연할 배우를 공개 모집하기 위해 오디션을 개최한다.경기도의회 웹드라마 오디션은 해마다 높은 관심을 받아왔다. 지난해 ‘의원 탐정 기도경’ 오디션에서는 1차 서류 심사에만 163명이 지원해 40:1이 넘는 경쟁률을 기록했다. 의회는 이러한 관심에 힘입어 올해 역시 실력 있는 기성 및 신인 배우들에게 출연 기회를 제공하고자 공개 오디션을 이어간다.이번 웹드라마 ‘의원님은 라이브 중’은 무대 위 트로트 가수에서 도민의 대변인으로 변신한 의원의 의정 활동기를 그린 코믹 트로트 의정 드라마다. 의회는 이에 따라 조·단역 배우 3명을 선발할 예정이다.모집 배역은 ▲가수의 꿈을 품은 보육원 출신 자립준비청년 ‘상호’ 역(남성/20대) ▲주인공의 열성 팬인 팬클럽 회장 ‘정희’ 역(여성/40~50대) ▲세상과 정치에 불신을 품은 채소가게 상인 역(남녀 무관/40~50대)이다. 해당 배역은 기성 및 신인 배우 누구나 지원 가능하다.오디션은 1차 서류 심사를 통해 선발된 15명을 대상으로 2차 심사를 진행하는 방식이다. 1차 합격자는 5월 14일 발표되며, 2차 오디션은 5월 19일 경기도의회 대회의실에서 실시된다.심사는 이미지 적합성, 연기력, 창의력, 태도 등을 종합적으로 평가한다. 또한 경기도민에게는 가산점이 부여되며, 2차 오디션 참석자에게는 소정의 기프티콘이 지급된다.접수 기간은 4월 28일부터 5월 8일까지이며, 포스터 내 QR코드 또는 네이버 폼 링크(https://naver.me/FVFiM8qV)를 통해 신청할 수 있다. 자세한 내용은 경기도의회 웹드라마 인스타그램(@ggd_assembly_webdrama)에서 확인 가능하다.‘의원님은 라이브 중’은 오는 6월 촬영을 시작해 9월경 경기도의회 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.온라인뉴스팀