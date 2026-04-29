박명원 경기도의원, 기획재정위원회 첫 공식 활동... 협치로 유종의 미 거둘 것

세줄 요약 상임위 변경 뒤 기획재정위 첫 공식 활동

3당 참여 의미 부각, 균형 논의 기대

집행부 협치로 실질 성과와 유종의 미 다짐

이미지 확대 박명원 경기도의원이 29일 열린 제389회 임시회 제2차 기획재정위원회 회의에 참석해 첫 발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 박명원(개혁신당, 화성2) 의원이 상임위원회 변경 이후 기획재정위원회에서 첫 공식 의정활동에 나서며 새로운 각오를 밝혔다.박 의원은 지난 4월 21일 제389회 경기도의회 임시회 본회의 의결을 통해 기존 농정해양위원회에서 기획재정위원회로 상임위원회를 옮긴 데 이어, 4월 29일 열린 제2차 기획재정위원회 회의에서 첫 발언을 통해 소회를 전했다.이날 그는 “존경하는 조성환 위원장님과 선배·동료 의원 여러분께 인사를 드린다”며 “106만 화성특례시 제2선거구를 대표하는 의원으로서 기획재정위원회에서 새롭게 활동하게 되어 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.특히 박 의원은 “비교섭단체 소속임에도 불구하고 기획재정위원회에 3당이 모두 참여하게 된 점은 매우 의미 있는 일”이라며 “다양한 정치적 입장이 공존하는 만큼 보다 균형 잡힌 논의와 정책 결정이 가능할 것으로 기대한다”고 강조했다.이어 정두석 경기도 기획조정실장을 상대로 한 발언에서는 “평화·남북 관계 등 접경 지역과 연계된 정책 영역은 기존 농정 분야와는 또 다른 차원의 개념과 용어가 많아 새롭게 배우고 있는 과정”이라며 “전반기 농정해양위원회에서의 경험을 바탕으로 도정 전반에 대한 이해를 더욱 넓혀가겠다”고 설명했다.또한 “농정해양위원회에서 여러 국장들과 소통해온 경험과 비교할 때 기획조정실과의 정책 논의는 또 다른 무게감을 느끼게 한다”며 “보다 겸손하고 책임 있는 자세로 임하겠다”고 덧붙였다.그는 끝으로 “전반기 임기가 얼마 남지 않은 시점이지만 집행부와 적극적으로 협치하여 실질적인 성과를 도출하겠다”며 “도민들의 삶에 보탬이 되는 ‘생활정치인’으로서 맡은 바 소임을 다해 유종의 미를 거둘 것”이라고 강조했다.박명원 의원은 이번 상임위 변경을 발판 삼아 재정과 기획 분야에 대한 전문성을 보완하고, 지역구 현안을 도 정책과 연결하는 입체적인 의정활동을 펼칠 계획이다.양승현 리포터