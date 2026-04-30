이영희 경기도의원, ‘실질적 재난 대응’ 중심 군협력 체계 개선 점검
수정 2026-04-30 16:07
입력 2026-04-30 16:07
세줄 요약
- 군 협력, 행사 지원에서 재난 대응 중심 전환 점검
- 이영희 의원, 간담회 열고 운영 현황과 사업 살펴
- 부서 협업·정책협의체 강화 필요성 제기
경기도의회 안전행정위원회 소속 이영희 의원(국민의힘, 용인1)이 경기도의 군 협력 정책을 기존의 단순 행사 지원 중심에서 도민 안전을 위한 실질적 재난 대응 체계로 전환하기 위한 행보에 나섰다.
이 의원은 30일 경기도 군협력담당관과의 간담회를 열고, 현재 도가 운영 중인 군 협력 체계의 실태를 파악하는 한편 향후 개선 방향을 심도 있게 논의했다.
이번 간담회는 이 의원이 그동안 꾸준히 제기해 온 문제의식의 연장선에서 마련됐다. 그는 지난 2025년 9월 도정질문을 통해 경기도 군부대 협력 구조의 분산성과 실효성 부족을 지적한 바 있으며, 올해 4월 제389회 임시회 5분 자유발언에서는 후속 조치 미흡을 강하게 질타하며 지속적인 점검을 예고했었다.
간담회에서는 현재 군협력담당관의 조직 운영 현황과 주요 사업 추진 상황이 공유됐으며, 부서 간 협력 구조와 정책 추진 방식에 대한 점검이 함께 이뤄졌다. 특히 군 협력 사업이 행사·지원 중심으로 운영되고 있는 점과, 재난 대응 등 실질적인 협력 체계로의 확대 필요성에 대해 의견이 오갔다.
이 의원은 간담회에서 “군 협력은 단순 교류를 넘어 도민 안전과 직결되는 중요한 정책 영역”이라며 “실제 현장에서 활용 가능한 협력 체계로 발전할 필요가 있다”고 밝혔다.
이어 “부서 간 협력 기능을 보다 체계적으로 운영하고, 재난 대응·의료·시설 활용 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 모델이 검토될 필요가 있다”고 덧붙였다.
이에 대해 군협력담당관 측은 현재 운영 중인 협력 사업과 향후 추진 방향에 대해 설명하고, 관련 제도 및 정책 개선 사항에 대해 지속적으로 검토해 나가겠다는 입장을 밝혔다.
이번 간담회에서는 향후 군 협력 체계의 실효성을 높이기 위해 정책협의체 운영, 협력 사업 발굴, 부서 간 협업 체계 강화 등 다양한 개선 방향이 논의된 것으로 알려졌다.
이 의원은 “도정질문 이후 제기된 사안들이 실제 정책으로 이어질 수 있도록 지속적인 점검과 논의가 필요하다”고 강조했다.
양승현 리포터
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