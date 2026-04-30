이영희 경기도의원, ‘실질적 재난 대응’ 중심 군협력 체계 개선 점검

세줄 요약 군 협력, 행사 지원에서 재난 대응 중심 전환 점검

이영희 의원, 간담회 열고 운영 현황과 사업 살펴

부서 협업·정책협의체 강화 필요성 제기

이미지 확대 이영희 의원이 30일 도의회 사무실에서 경기도 군협력담당관 관계자들과 간담회를 갖고 실효성 있는 군 협력 체계 구축 방안에 대해 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 소속 이영희 의원(국민의힘, 용인1)이 경기도의 군 협력 정책을 기존의 단순 행사 지원 중심에서 도민 안전을 위한 실질적 재난 대응 체계로 전환하기 위한 행보에 나섰다.이 의원은 30일 경기도 군협력담당관과의 간담회를 열고, 현재 도가 운영 중인 군 협력 체계의 실태를 파악하는 한편 향후 개선 방향을 심도 있게 논의했다.이번 간담회는 이 의원이 그동안 꾸준히 제기해 온 문제의식의 연장선에서 마련됐다. 그는 지난 2025년 9월 도정질문을 통해 경기도 군부대 협력 구조의 분산성과 실효성 부족을 지적한 바 있으며, 올해 4월 제389회 임시회 5분 자유발언에서는 후속 조치 미흡을 강하게 질타하며 지속적인 점검을 예고했었다.간담회에서는 현재 군협력담당관의 조직 운영 현황과 주요 사업 추진 상황이 공유됐으며, 부서 간 협력 구조와 정책 추진 방식에 대한 점검이 함께 이뤄졌다. 특히 군 협력 사업이 행사·지원 중심으로 운영되고 있는 점과, 재난 대응 등 실질적인 협력 체계로의 확대 필요성에 대해 의견이 오갔다.이 의원은 간담회에서 “군 협력은 단순 교류를 넘어 도민 안전과 직결되는 중요한 정책 영역”이라며 “실제 현장에서 활용 가능한 협력 체계로 발전할 필요가 있다”고 밝혔다.이어 “부서 간 협력 기능을 보다 체계적으로 운영하고, 재난 대응·의료·시설 활용 등 다양한 분야에서 실질적인 협력 모델이 검토될 필요가 있다”고 덧붙였다.이에 대해 군협력담당관 측은 현재 운영 중인 협력 사업과 향후 추진 방향에 대해 설명하고, 관련 제도 및 정책 개선 사항에 대해 지속적으로 검토해 나가겠다는 입장을 밝혔다.이번 간담회에서는 향후 군 협력 체계의 실효성을 높이기 위해 정책협의체 운영, 협력 사업 발굴, 부서 간 협업 체계 강화 등 다양한 개선 방향이 논의된 것으로 알려졌다.이 의원은 “도정질문 이후 제기된 사안들이 실제 정책으로 이어질 수 있도록 지속적인 점검과 논의가 필요하다”고 강조했다.양승현 리포터