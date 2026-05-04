고은정 경기도의원 ‘느린학습자 협의체’ 발대식 참석… “사회적 자립 돕는 동행자 될 것”

세줄 요약 느린학습자 협의체 발대식 참석

권익 보호와 지원체계 마련 강조

사회적 자립·경제적 독립 지원 의지

이미지 확대 고은정 의원이 4월 30일 경기도의회에서 열린 ‘경기도 느린학습자 협의체’ 발대식에 참석해 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 고은정 위원장(더불어민주당, 고양10)이 30일 경기도의회 지하 1층 중회의실에서 열린 ‘경기도 느린학습자 협의체’ 발대식에 참석해 축하의 뜻을 전했다.이번 협의체는 경기도 전역 15개 지역의 부모 커뮤니티가 하나로 뭉친 통합 조직으로, 느린학습자들의 권익 보호와 지원 체계 마련을 위해 출범했다.고은정 위원장은 축사를 통해 “인구의 약 14%가 느린학습자로 추산됨에도 불구하고 제도적 사각지대에서 아이의 속도를 묵묵히 기다려온 부모님들의 노고를 잘 알고 있다”며 “모든 느린학습자가 자신의 속도로 살아갈 수 있는 포용적 환경을 만드는 것은 우리 사회가 지향해야 할 정의로운 가치”라고 강조했다.이어 고은정 위원장은 “경기도의회 경제노동위원회 역시 교육의 영역을 넘어 우리 아이들이 성인이 되었을 때 마주할 ‘사회적 자립’과 ‘경제적 독립’ 문제에 큰 책임감을 느낀다”며 “느린학습자들이 자신만의 속도로 일하며 경기도의 당당한 경제 주체로 성장할 수 있도록 기존 사업들의 실효성을 면밀히 살피고 필요한 정책적 뒷받침을 이어가겠다”고 강조했다.끝으로 고은정 위원장은 “모든 아이는 저마다의 속도로 꽃을 피우는 만큼 그 기다림이 외롭지 않도록 경기도의회가 든든한 동행자가 되겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터