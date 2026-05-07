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경기도의회, 2026년 제1차 청년행정인턴 임명식 개최

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수정 2026-05-07 16:11
입력 2026-05-07 16:11
세줄 요약
  • 청년행정인턴 15명 임명장 수여
  • 의정국 7개 부서·6개 전문위원실 배치
  • 실무 경험 통해 취업 역량 강화
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박호순 경기도의회 의정국장이 6일 오전 의회 임명식에서 2026년 제1차 청년행정인턴으로 선발된 청년들과 기념 촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
박호순 경기도의회 의정국장이 6일 오전 의회 임명식에서 2026년 제1차 청년행정인턴으로 선발된 청년들과 기념 촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회(의장 김진경)는 6일 ‘2026년도 제1차 청년행정인턴’으로 선발된 청년 15명에게 임명장을 수여하고 본격적인 운영에 나섰다. 이날 임명식과 함께 진행된 오리엔테이션에서는 향후 운영 방향과 세부 업무 등에 대한 안내가 이뤄졌다.

선발된 15명의 인턴은 앞으로 약 4개월간 의회사무처 의정국 소속 7개 부서와 6개 전문위원실에 배치된다. 이들은 행정사무 보조와 정책 자료 수집 및 조사 지원 등 실무를 경험하며 취업 역량을 강화할 예정이다.

이날 임명식에서 박호순 의정국장은 “인턴 여러분이 근무하게 될 올해는 제12대 경기도의회의 개원을 앞둔 중요한 시기”라며, “청년만의 참신한 시각으로 의회 행정을 바라보고, 작은 업무 하나에도 주인의식을 가져 주시기를 바란다”고 당부하며 축하와 격려의 인사를 전했다.
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한편 경기도의회 청년행정인턴 사업은 청년 실업 해소와 공공분야 실무 경험 제공을 위해 2023년 시작되어 올해로 4년 차를 맞았다. 특히 올해는 청년층의 참여 기회를 넓히기 위해 1차 선발 인원을 지난해 10명에서 15명으로 확대해 운영한다.

양승현 리포터
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