김진경 경기도의회 의장, 제54회 어버이날 기념식 참석...어르신들 헌신 기억하며 따뜻한 울타리 될 것

세줄 요약 제54회 어버이날 기념식 수원 개최

김진경 의장, 어르신 헌신에 감사 표명

경기도의회, 따뜻한 울타리 역할 다짐

이미지 확대 김진경 의장이 7일 수원에서 열린 제54회 어버이날 기념식에 참석해 어르신들에게 존경과 감사의 뜻을 담아 기념사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 김진경 의장이 어버이날 기념식에서 주요 참석자들과 함께 어르신들의 헌신에 감사하며 파이팅을 외치고 있다. (사진=경기도의회)

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김진경 경기도의회 의장(더불어민주당·시흥3)은 7일 수원에서 열린 ‘제54회 어버이날’ 기념식에 참석해 어르신들에게 깊은 존경과 감사의 인사를 전했다.경기도와 대한노인회 경기도연합회가 공동 주관한 이날 행사에는 임헌우 대한노인회 경기도연합회장을 비롯해 어버이날 유공자와 가족 등 400여 명이 함께했다. 기념식은 노인강령 낭독, 노인복지 증진 유공자 표창 수여, 축하 공연 순으로 진행됐다.김 의장은 기념사를 통해 “어르신들은 우리에게 거대한 느티나무 같은 존재”라며 “뜨거운 뙤약볕을 온몸으로 다 받으면서도 자식들에게는 언제나 시원한 그늘만을 내어주셨다”고 깊은 감사의 마음을 전했다.이어 “그 헌신이 있었기에 오늘날의 경기도와 대한민국이 있을 수 있었다”라며 “어르신들의 거친 손마디는 세상 그 어떤 훈장보다 귀하고 아름답다”고 강조했다.끝으로, “오늘은 어르신들께서 마음껏 웃으시고 행복한 주인공이 되시길 바란다”며 “경기도의회는 자식들을 위해 평생을 내어주신 어르신들이 이제는 자신의 행복을 위해 웃으실 수 있도록 따뜻한 울타리가 되겠다”고 밝혔다.양승현 리포터