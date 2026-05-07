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김진경 경기도의회 의장, 제54회 어버이날 기념식 참석...어르신들 헌신 기억하며 따뜻한 울타리 될 것

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수정 2026-05-07 16:21
입력 2026-05-07 16:21
세줄 요약
  • 제54회 어버이날 기념식 수원 개최
  • 김진경 의장, 어르신 헌신에 감사 표명
  • 경기도의회, 따뜻한 울타리 역할 다짐
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김진경 의장이 7일 수원에서 열린 제54회 어버이날 기념식에 참석해 어르신들에게 존경과 감사의 뜻을 담아 기념사를 하고 있다. (사진=경기도의회)
김진경 의장이 7일 수원에서 열린 제54회 어버이날 기념식에 참석해 어르신들에게 존경과 감사의 뜻을 담아 기념사를 하고 있다. (사진=경기도의회)


김진경 경기도의회 의장(더불어민주당·시흥3)은 7일 수원에서 열린 ‘제54회 어버이날’ 기념식에 참석해 어르신들에게 깊은 존경과 감사의 인사를 전했다.

경기도와 대한노인회 경기도연합회가 공동 주관한 이날 행사에는 임헌우 대한노인회 경기도연합회장을 비롯해 어버이날 유공자와 가족 등 400여 명이 함께했다. 기념식은 노인강령 낭독, 노인복지 증진 유공자 표창 수여, 축하 공연 순으로 진행됐다.

김 의장은 기념사를 통해 “어르신들은 우리에게 거대한 느티나무 같은 존재”라며 “뜨거운 뙤약볕을 온몸으로 다 받으면서도 자식들에게는 언제나 시원한 그늘만을 내어주셨다”고 깊은 감사의 마음을 전했다.

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김진경 의장이 어버이날 기념식에서 주요 참석자들과 함께 어르신들의 헌신에 감사하며 파이팅을 외치고 있다. (사진=경기도의회)
김진경 의장이 어버이날 기념식에서 주요 참석자들과 함께 어르신들의 헌신에 감사하며 파이팅을 외치고 있다. (사진=경기도의회)


이어 “그 헌신이 있었기에 오늘날의 경기도와 대한민국이 있을 수 있었다”라며 “어르신들의 거친 손마디는 세상 그 어떤 훈장보다 귀하고 아름답다”고 강조했다.
김용일 서울시의원, 서대문구 조계종 연합 봉축음악회 참석
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끝으로, “오늘은 어르신들께서 마음껏 웃으시고 행복한 주인공이 되시길 바란다”며 “경기도의회는 자식들을 위해 평생을 내어주신 어르신들이 이제는 자신의 행복을 위해 웃으실 수 있도록 따뜻한 울타리가 되겠다”고 밝혔다.

양승현 리포터
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