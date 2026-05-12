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김호겸 경기도의원 “통일교육 내실화 위해 미래통일교육센터 역할 강화해야”

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수정 2026-05-12 09:31
입력 2026-05-12 09:31
세줄 요약
  • 파주 미래통일교육센터 방문, 현황 점검
  • 통일교육 역할 확대와 지원 강화 주문
  • 감성 넘어 이성적 통일교육 필요 강조
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경기도의회 교육기획위원회 김호겸 의원이 11일 파주 미래통일교육센터를 방문해 관계자들과 통일교육 내실화 및 센터 역할 강화 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)
경기도의회 교육기획위원회 김호겸 의원이 11일 파주 미래통일교육센터를 방문해 관계자들과 통일교육 내실화 및 센터 역할 강화 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 김호겸 의원(국민의힘, 수원5)은 지난 11일 파주시에 위치한 경기도교육청 미래통일교육센터를 방문해 통일교육의 향후 방향성과 현안을 점검하는 간담회를 가졌다.

김 의원은 경기도교육청 미래통일교육센터로부터 경기도교육청 통일교육 현황에 대하여 설명을 들은 후 미래통일교육센터의 통일교육에 참여한 교사 및 학생의 만족도가 높다는 점에 대하여 깊은 관심을 가지고, “미래통일교육센터의 역할 확대 및 강화가 필요하다”라고 제안했다.

그는 특히 “경기도는 접경지역으로 통일교육에 최적화된 지리적, 역사적 배경을 가지고 있고, 나아가 38°선 북쪽에 경기도교육청 미래통일교육센터가 있으므로, 경기도교육청은 미래통일교육센터를 통해 대한민국 통일교육의 표준 모델을 만들어야 한다”고 강조했다.

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김호겸 의원이 파주 미래통일교육센터 통일교육 체험관에서 ‘내가 생각하는 평화는’ 게시판에 “경제”라고 직접 적으며 평화에 대한 자신의 견해를 밝히고 있다. (사진=경기도의회)
김호겸 의원이 파주 미래통일교육센터 통일교육 체험관에서 ‘내가 생각하는 평화는’ 게시판에 “경제”라고 직접 적으며 평화에 대한 자신의 견해를 밝히고 있다. (사진=경기도의회)


김 의원은 센터 관계자로부터 미래통일교육센터 2층에 마련된 통일교육 체험관 시설 및 다양한 교육 프로그램에 대하여 설명을 들은 후 “통일교육은 대한민국의 미래를 설계하는 것이다”라면서 “미래통일교육센터가 경기도 교육시설에서 매우 중요한 곳이다”라고 경기도교육청의 관심과 지원 확대를 주문했다.
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마지막으로 김 의원은 교육 방식의 변화 필요성도 역설했다. 그는 “그동안 우리 사회와 학교 현장의 통일교육이 감성적인 접근에 치중했다면, 이제는 청소년들에게 ‘통일을 왜 해야 하는가’에 대해 이성적으로 납득할 수 있도록 유도하는 교육이 필요하다”고 당부했다.

양승현 리포터
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