김호겸 경기도의원 “통일교육 내실화 위해 미래통일교육센터 역할 강화해야”

세줄 요약 파주 미래통일교육센터 방문, 현황 점검

통일교육 역할 확대와 지원 강화 주문

감성 넘어 이성적 통일교육 필요 강조

이미지 확대 경기도의회 교육기획위원회 김호겸 의원이 11일 파주 미래통일교육센터를 방문해 관계자들과 통일교육 내실화 및 센터 역할 강화 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 김호겸 의원이 파주 미래통일교육센터 통일교육 체험관에서 ‘내가 생각하는 평화는’ 게시판에 “경제”라고 직접 적으며 평화에 대한 자신의 견해를 밝히고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 김호겸 의원(국민의힘, 수원5)은 지난 11일 파주시에 위치한 경기도교육청 미래통일교육센터를 방문해 통일교육의 향후 방향성과 현안을 점검하는 간담회를 가졌다.김 의원은 경기도교육청 미래통일교육센터로부터 경기도교육청 통일교육 현황에 대하여 설명을 들은 후 미래통일교육센터의 통일교육에 참여한 교사 및 학생의 만족도가 높다는 점에 대하여 깊은 관심을 가지고, “미래통일교육센터의 역할 확대 및 강화가 필요하다”라고 제안했다.그는 특히 “경기도는 접경지역으로 통일교육에 최적화된 지리적, 역사적 배경을 가지고 있고, 나아가 38°선 북쪽에 경기도교육청 미래통일교육센터가 있으므로, 경기도교육청은 미래통일교육센터를 통해 대한민국 통일교육의 표준 모델을 만들어야 한다”고 강조했다.김 의원은 센터 관계자로부터 미래통일교육센터 2층에 마련된 통일교육 체험관 시설 및 다양한 교육 프로그램에 대하여 설명을 들은 후 “통일교육은 대한민국의 미래를 설계하는 것이다”라면서 “미래통일교육센터가 경기도 교육시설에서 매우 중요한 곳이다”라고 경기도교육청의 관심과 지원 확대를 주문했다.마지막으로 김 의원은 교육 방식의 변화 필요성도 역설했다. 그는 “그동안 우리 사회와 학교 현장의 통일교육이 감성적인 접근에 치중했다면, 이제는 청소년들에게 ‘통일을 왜 해야 하는가’에 대해 이성적으로 납득할 수 있도록 유도하는 교육이 필요하다”고 당부했다.양승현 리포터