유호준 경기도의원, 경기도 GH 공공임대 분양전환 문제 지적…도 차원의 금융지원 촉구

세줄 요약 GH 분양전환형 공공임대의 주거불안 지적

집값 상승으로 분양대금 부담·퇴거 우려

경기도 차원의 금융지원과 조례안 촉구

이미지 확대 유호준 의원이 12일 열린 제390회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 유호준 의원(더불어민주당, 남양주 다산·양정)이 경기주택도시공사(GH)의 분양전환형 공공임대주택의 구조적 문제를 지적하고, 경기도 차원의 실질적인 금융 대책 마련을 촉구하고 나섰다.유 의원은 12일 열린 제390회 경기도의회 임시회 본회의에서 5분 자유발언을 통해 “도민의 보편적 기본권이 보장되는 기본사회를 지향하는 관점에서 도민의 주거권이라는 핵심 권리를 중심으로 문제를 제기한다”며 서두를 뗐다.그는 “지난 10여 년간 LH와 GH가 공급한 분양전환형 공공임대주택은 일정 기간 임대로 거주한 뒤 우선 분양 기회를 제공하는 제도이나, 현실에서는 주거 안정을 보장하기보다 오히려 주거 불안을 초래하고 있다”고 지적했다.특히 “임대 기간 종료 시점에는 주택 가격 상승 속도가 임금 상승을 크게 상회하면서 입주민들이 분양대금을 감당하지 못해 장기간 거주한 주택에서 퇴거해야 하는 상황이 발생하고 있다”며 “이는 사실상 주거권 침해에 해당한다”고 강조했다.또한 “분양전환형이라는 이유로 이미 청약통장을 사용한 입주민들은 이후 공공분양을 통한 내 집 마련 기회마저 제한되는 이중의 불이익을 겪고 있다”고 문제를 짚었다.이어 지난 2월 이상원 의원(국민의힘, 고양7)이 추진 중인 ▲분양전환 가격 산정 방식 개선 ▲주거안심 브릿지 금융 도입 ▲지분적립형 주택 전환 등 3가지 정책 대안을 언급하며, 특히 금융 지원의 필요성을 강조했다.일부에서 제기되는 집값 상승 우려에 대해서도 “분양가는 감정가 기준으로 산정되어 시세보다 낮은 수준이므로, 금융 지원이 시장 가격 상승을 유발한다는 주장은 타당하지 않다”고 반박했다.유 의원은 “현재 추진 중인 ‘경기도 공공임대주택 분양전환 대출이자 지원 조례안’에 대해 의원들의 전폭적인 지지를 요청드린다”며 “이는 도민의 안정적 주거권 보장을 위한 최소한의 정책적 조치”라고 밝혔다.끝으로 “오늘 본회의 이후 많은 의원들께서 해당 조례안에 뜻을 모아주시길 기대한다”며 “경기도가 도민의 삶의 기반인 주거권을 실질적으로 보장하는 데 적극적으로 나서야 한다”고 강조했다.양승현 리포터