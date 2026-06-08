경기도의회 김진경 의장, 제71회 현충일 추념식서 순국선열 넋 기려
수정 2026-06-08 10:30
입력 2026-06-08 10:30
세줄 요약
- 시흥 현충탑서 제71회 현충일 추념식 참석
- 헌화·분향으로 순국선열과 호국영령 추모
- 보훈 가치 계승과 미래 보답 의지 표명
김진경 경기도의회 의장(더불어민주당, 시흥3)이 호국보훈의 달을 맞아 순국선열과 호국영령의 고귀한 뜻을 기리는 추모의 시간을 가졌다.
김 의장은 6일 오전 시흥시 소재 현충탑에서 열린 ‘제71회 현충일 추념식’에 참석했다. 이번 추념식은 지역 보훈 유가족과 회원 등 400여명이 자리를 함께한 가운데, 엄숙한 분위기 속에서 묵념과 헌화, 분향, 추념사, 추념 공연, 현충일 노래 제창 순으로 진행됐다.
이날 김 의장은 헌화 및 분향 행사를 하며 조국을 위해 목숨을 바친 영웅들의 넋을 추모하고 깊은 경의를 표했다. 참배를 마친 후 방명록에는 “선열들의 고귀한 헌신을 기억하며, 경기도의 더 나은 미래로 보답하겠습니다”라는 문구를 남기며 각오를 다졌다.
그는 “오늘의 대한민국은 국가와 국민을 위해 모든 것을 바친 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생 위에 세워졌다”라며 “그분들의 애국정신과 헌신을 가슴 깊이 새기고, 더 나은 경기도와 대한민국을 만드는 데 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
이어 “국가유공자와 보훈가족 여러분께 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다”라며 “경기도의회는 희생과 헌신이 존중받는 사회를 만들고, 보훈의 가치가 미래세대에 이어질 수 있도록 더욱 노력하겠다”라고 강조했다.
양승현 리포터
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