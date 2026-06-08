유영일 경기도의원, 지분적립형 분양 및 공공임대주택 사업 현황 점검

세줄 요약 GH와 면담, 주거정책 추진 현황 점검

지분적립형 분양주택, 청년·신혼부부 지원

공공임대주택 운영과 출자금 회수 논의

이미지 확대 유영일 부위원장이 8일 경기도의회 안양상담소에서 경기도주택도시공사(GH) 관계자들과 만나 광교 지분적립형 분양주택 사업 및 공공임대주택 추진 현황을 보고받으며 안정적인 사업 추진 방안을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 유영일 부위원장(국민의힘, 안양5)이 도민의 주거 안정을 위한 정책 마련을 위해 경기도주택도시공사(GH)와 긴밀한 소통의 자리를 가졌다.유 부위원장은 지난 8일 경기도의회 안양상담소에서 GH 관계자들과 면담을 진행했다. 이번 면담은 광교 지분적립형 분양주택 사업을 비롯해 공공임대주택 관련 주요 추진 현황을 보고받고, 향후 사업의 안정적인 운영 방안을 모색하고자 마련됐다.이날 회의에서는 청년층의 주거 진입 장벽을 낮추기 위한 지분적립형 분양주택의 추진 경과와 원활한 자금 조달을 위한 금융지원 방안이 심도 있게 다뤄졌다. 더불어 정부의 정책 변화 기조에 따른 공공임대주택 사업의 현재 상황과 법인 해산에 따른 출자금 회수 계획 등에 대한 보고도 함께 진행됐다.GH 측의 설명에 따르면 지분적립형 분양주택은 수분양자가 주택 지분을 20년에서 30년에 걸쳐 분할하여 추가로 취득하는 구조다. 이는 초기 자금과 축적된 자산이 부족한 청년 및 신혼부부 세대가 과도한 대출 부담 없이 내 집을 마련할 수 있도록 돕는 제도적 장치다.유 부위원장은 “지분적립형 분양주택은 초기 자금 마련에 어려움을 겪는 청년과 신혼부부에게 실질적인 내 집 마련 기회를 제공하는 중요한 주거 정책”이라며 “공공임대주택 사업 또한 도민의 주거 안정과 직결되는 만큼 사업 추진 과정 전반을 면밀히 점검하고, 보다 실효성 있는 주거복지 정책 마련에 최선을 다하겠다”고 강조했다.양승현 리포터