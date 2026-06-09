방성환 경기도의원 “지역 생산·소비 확대로 지속가능한 먹거리 체계 공고히 할 것”

세줄 요약 경기도담뜰 로컬푸드 직매장 개장

지역 생산·소비 확대와 상생 모델 강조

제도 개선·예산 지원 약속

이미지 확대 방성환 의원이 8일 경기도청 도담뜰 보행몰에서 열린 ‘경기도담뜰 로컬푸드 직매장 개장식’에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도 내 농산물의 소비를 촉진하고 생산자와 소비자의 상생을 도모하기 위한 광역형 로컬푸드 소비 거점이 새롭게 문을 열었다.경기도의회 농정해양위원회 방성환 위원장(국민의힘, 성남5)은 지난 8일 경기도청 도담뜰 보행몰에 마련된 ‘경기도담뜰 로컬푸드 직매장’ 개장식에 참석해 지역 농산물 소비 확대의 필요성을 피력하고 로컬푸드 활성화를 위한 제도 개선과 지원을 약속했다.이날 개장 행사에는 경기도와 경기도의회 관계자를 비롯해 경기친환경농업인연합회, 로컬푸드 생산자 농가, 소비자 먹거리 단체 등 관계자 50여 명이 자리를 함께했다. 행사는 기념사와 축사를 시작으로 기후먹거리실천 업무협약(MOU) 체결, 개막 테이프 커팅, 직매장 내부 순회 및 관람 순으로 진행됐다.이번에 개장한 경기도담뜰 로컬푸드 직매장은 기존의 복잡한 유통 단계를 획기적으로 줄이고 장거리 운송을 최소화하여 도민들에게 신선하고 안전한 먹거리를 공급하는 동시에, 도내 농가에는 안정적인 판로를 보장하기 위해 기획됐다. 특히 생산 농가와 소비자가 직접 맞닿는 광역형 상생 모델로 운영됨에 따라 지역 먹거리 선순환 체계를 정착시키는 데 중추적인 역할을 맡을 전망이다.방 위원장은 축사를 통해 “로컬푸드는 지역에서 생산된 농산물을 지역에서 소비하는 가장 건강한 먹거리 체계”라며 “지역 생산 농산물 소비 확대는 농업인의 안정적인 소득 기반을 만들고, 소비자에게는 신선하고 안전한 먹거리를 제공하는 중요한 정책”이라고 밝혔다.이어 “기후위기와 국제 정세 변화로 식량안보의 중요성이 커지고 있는 만큼 지역 생산 농산물의 가치와 역할도 더욱 중요해지고 있다”며 “경기도담뜰 로컬푸드 직매장이 생산자와 소비자를 연결하는 대표적인 상생 플랫폼으로 자리 잡길 기대한다”고 전했다.그는 “경기도의회 농정해양위원회도 로컬푸드 활성화와 지역 생산 농산물 소비 확대를 위해 필요한 제도 개선과 예산 지원에 적극 나서겠다”고 강조했다.한편, 경기융합타운 보행몰 내에 둥지를 튼 경기도담뜰 로컬푸드 직매장은 단순한 농산물 판매 공간을 넘어 다채로운 먹거리 체험 및 소비 촉진 프로그램을 병행 운영함으로써 도민들이 일상 속에서 로컬푸드의 가치를 친근하게 경험할 수 있는 복합 문화 공간으로 가꾸어질 예정이다.양승현 리포터