조미자 경기도의원 “영아 문화예술은 삶의 시작부터 누려야 할 권리…정책 확산 시급”

세줄 요약 영아 문화예술을 권리로 본 정책 강조

남양주 국제포럼서 생태계 확산 논의

아기문화예술 축제, 공연·체험·워크숍 진행

이미지 확대 조미자 의원이 8일 남양주시 정약용도서관에서 열린 ‘2026 경기 아기문화예술 축제’ 국제포럼에서 국내외 주요 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 조미자 의원이 ‘2026 경기 아기문화예술 축제’ 국제포럼 단상에 올라 영아 문화예술 정책의 확산과 환경 조성의 필요성을 강조하는 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도 내 영아들이 일상에서 자연스럽게 문화예술을 접하고 누릴 수 있는 생태계를 조성해야 한다는 목소리가 제기됐다.경기도의회 문화체육관광위원회 조미자 부위원장(더불어민주당, 남양주3)은 지난 8일 남양주시 정약용도서관에서 개최된 「2026 경기 아기문화예술 축제」 국제포럼에 참석해 영아 중심 문화예술 정책의 필요성과 확산 방안을 역설했다.이번 국제포럼은 2026 경기 아기문화예술 축제 〈꼼지락, 처음예술〉의 핵심 세션으로 마련됐다. 현장에서는 국내외 영아 문화예술의 가치와 창작 사례를 공유하는 한편, 예술·공간·정책이 유기적으로 맞물리는 영아 문화예술 생태계 구축을 위한 심도 있는 논의가 전개됐다.지난 6일 시작해 오는 11일까지 남양주시 어린이비전센터, 다산아트홀, 정약용도서관 등지에서 이어지는 「2026 경기 아기문화예술 축제」는 영아 대상 공연 및 체험 프로그램, 국제포럼, 예술인 창작워크숍 등으로 다채롭게 꾸려졌다. 특히 영아를 단순한 보육의 대상을 넘어 문화예술을 주체적으로 감각하고 경험하는 독립된 인격체로 바라보는 패러다임의 변화를 현장에서 증명했다는 평을 받는다.그동안 조미자 의원은 도내 영아들이 차별 없이 문화예술을 경험할 수 있는 기반을 다지기 위해 「경기도 영아 문화향유 환경 조성 지원 조례」를 대표 발의해 제정하고 정책 토론회를 주최하는 등 제도적 기틀을 마련하는 데 앞장서 왔다.조 의원은 “아기문화예술 축제의 주인공은 세상에서 가장 작고 귀여운 시민들, 바로 아기들”이라며, “아기에게 예술은 조금 더 크면 접하는 것이 아니라 삶의 가장 처음부터 누릴 수 있어야 하는 권리”라고 강조했다.이어 “경기도가 지역 문화시설과 예술단체, 전문가와 함께 영아 문화예술 콘텐츠를 만들고 이를 축제와 포럼으로 확장하고 있다는 점은 매우 의미 있는 시도”라며, “앞으로 지역에서 영아와 가족들이 문화예술을 자연스럽게 접할 수 있는 기회가 더욱 넓어지기를 기대한다”고 밝혔다.양승현 리포터