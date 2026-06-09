곽미숙 경기도의원 “경기도 학생들 세계로 나아갈 국제교류 확대 필요”

세줄 요약 향동고서 말레이시아 교장단 방문 행사 진행

곽미숙 의원, 국제교육교류 확대 필요성 강조

학생 중심 지속 협력·정책 지원 의지 표명

이미지 확대 곽미숙 의원이 8일 고양시 향동고등학교를 방문한 말레이시아 사라왁주 교장단과 함께 교류 프로그램 성공을 기원하는 기념 촬영을 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도 내 학생들이 글로벌 역량을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 지방의회 차원에서 국제 교육교류 기반을 대폭 확대해야 한다는 의견이 제시됐다.경기도의회 여성가족평생교육위원회 소속 곽미숙 의원(국민의힘, 고양6)은 지난 6월 8일 고양시 향동고등학교에서 열린 말레이시아 사라왁(Sarawak)주 교장단 방문 행사에 참석해 교육교류 현장을 직접 점검하고, 도의회 차원의 실효성 있는 정책 지원 방안을 논의했다.이번 방문은 말레이시아 사라왁주 소속 교장단 34명이 향동고등학교를 찾아 경기도의 선진화된 교육 환경과 미래교육 운영 우수 사례를 벤치마킹하고, 양국 간 교육 협력 네트워크를 공고히 구축하기 위해 마련됐다.곽 의원은 행사 현장에서 학교 관계자 및 말레이시아 방문단과 함께 주요 교육 시설을 둘러보며 국제교류 프로그램 추진 현황을 면밀히 살폈다. 특히 도내 청소년들이 다양한 문화권의 학생들과 소통하며 세계관을 넓히고 국제적 감각을 체득할 수 있는 교육적 토양을 마련하는 것이 시급하다고 역설했다.그는 “경기도 학생들이 국제교류를 통해 다양한 문화를 이해하고 세계 시민으로 성장할 수 있는 기회를 확대하는 것이 중요하다”며 “이번 교류가 일회성 방문에 그치지 않고 학생 중심의 지속적인 국제협력으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.이어 “말레이시아를 시작으로 더 많은 국가와의 교육교류가 확대될 수 있도록 경기도의회 차원에서도 관심을 갖고 필요한 정책과 지원 방안을 마련하는 데 힘쓰겠다”며 “학생들이 글로벌 역량을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 국제교육 교류 기반 확대를 위한 의정활동을 지속해 나가겠다”고 강조했다.앞으로도 곽 의원은 일선 학교 현장에서 전개되는 다양한 국제교육 교류 사업의 진행 상황을 지속적으로 모니터링하고, 경기도 학생들의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 다각적인 정책 지원 및 교육 협력 다변화 방안을 적극적으로 모색해 나갈 계획이다.양승현 리포터